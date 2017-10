Uus aasta toob tööturule kümneid ametnikke

25. oktoober 2017

Ida-Virumaal on saanud või saavad koondamisteate kümned maavalitsuse ja liitunud omavalitsuste ametnikud.

See, kui palju jääb ametnikke üle ühinenud omavalitsustes, pole esialgu selge.

Rohkem spetsialiseerumist

Viiest omavalitsusest kokku pandud Alutaguse vallas sai valimisvõidu valimisliit Alutaguse Heaks, mille vallavanema kandidaadi, senise Mäetaguse vallavanema Tauno Võhmari sõnul on veel vara detailidest rääkida.

“Must töö (uue vallavalitsuse struktuuri osas) on vallavanemate ja volikogu esimeestega ära tehtud, aga seda, kuidas täpselt kujunema hakkab, näitab aeg,” märkis ta.

Võhmar lisas, et Alutaguse vallas jääb üle neli vallavanemat ja sama palju vallasekretäre, aga ülejäänud ametnike arvu otsustab töökoormus. “Jõhvi linna ja valla ühinemisel võttis umbes pool aastat, kuni asi paika loksus.”

Võhmar ütles, et kui ta saab vallavanemaks, võiks meeskonna moodustamine olla tema ülesanne.

Ida-Virumaa omavalitsusliidu esimees Veikko Luhalaid arvas, et ametnike massi ei tohiks haldusreformi tagajärjel vabaks jääda.

“Tööd ei jätku kõikidele vallavanematele, vallasekretäridele ega raamatupidajatele. Samas oleks rumalus lasta tööturule inimesi, kel on kohalikus omavalitsuses töötamise ja meeskonnatöö kogemus. Mõistlik oleks nad suunata ümberõppele. Vallavanemad on rohkem poliitilised figuurid, kellele tagatakse pehme maandumine näiteks abivallavanematena,” rääkis ta.

Luhalaid lisas, et kui omavalitsused täidaksid kõiki neile pandud ülesandeid, ei tohiks tööd vähemaks jääda ja ametnikel tekib võimalus spetsialiseeruda, mis ongi reformi eesmärk. Nagu ka juhtimise kvaliteedi paranemine.

Eve East näeb nii riigi- kui ka haldusreformi vilju. Ta on kolme omavalitsuse baasil moodustatud Toila vallas võidutsenud valimisliidu Ühtne Vald vallavanema kandidaat ja viimaseid kuid Ida-Viru maasekretär maavanema kohustes.

Riigireformiga kaovad tuleva aasta 1. jaanuarist maavalitsused ja koos sellega tema praegune töökoht.

East tunnistas, et kandideerib tööle rahandusministeeriumisse, aga kui ta peaks asuma tööle Toila vallavanemana, sooviks ta oma meeskonna ise kokku panna. Samas on tema sõnul ennatlik öelda, kui palju ametnikke kolme valla pealt üle jääb.

“Valdades on pikaajalised spetsialistid olemas ja kõigepealt kaaluksin nende inimeste rakendamist, mitte kõrvalelükkamist. Tegevuste ja teenuste jaotuse struktuur tuleks nüüd juba laiemapõhjaliselt ringi vaadata, aga ma ei taha sündmustest ette rutata,” sõnas ta.

Mis puudutab maavalitsust, siis kõik 38 töötajat on koondamisteate kätte saanud. Mitmed maavalitsuse ametikohad liiguvad riigi tugiteenuste keskusesse, sotsiaalkindlustusametisse, maa-ametisse ja rahandusministeeriumi alla.

“Koondamisteade anti kätte kõigile, sest sel hetkel ei olnud veel ühegi töötaja osas kinnitusi ja allkirjastatud meie nõusolekut nende üleliikumiseks. Kui töökohtade edasiliikumine saab kinnitust, jäävad nende inimeste koondamisteated käiguta,” selgitas East.

Kui arvestada juurde rahvastikutoimingute spetsialistid, kes lähevad üle omavalitsustesse − Jõhvi ja Narva −, on ikkagi vähem kui pooltel maavalitsuse töötajatel kindlus edasise suhtes.

Oodatakse arvele

Ülejäänutel on võimalik pöörduda töötukassasse ja konsulteerida näiteks karjäärinõustajaga edasiste valikute osas.

“Töötukassaga oleme teinud koostööd aasta algusest ja meil on olnud kaks kohtumist. Esimene oli väga üldine − info polnud suunatud konkreetselt maavalitsuse töötajatele. Meil on spetsiifilised töövaldkonnad ja pole ju mõtet rääkida elektrikutest või koristajatest. Selgitasime, mida meie inimesed ootavad, ja teine kohtumine oli konkreetsem, seal jagati nõuandeid, kuidas edasi toimida,” rääkis East.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et töötukassa läheb alati kohapeale oma teenuseid tutvustama, kui neid kutsutakse.

“Maavalitsusele tegime ise ettepaneku ja sel hetkel ei olnud aeg vist küps − inimesed polnud veel šokist üle saanud. Nüüd, kui koondamisteated on käes, peame arvatavasti veel minema. Soovitame kindlasti karjäärinõustamist, sest kui inimene on pikalt ühel ametikohal töötanud, ei oska ta sageli mõelda, mida võiks edasi teha.”

Teelahki sõnul oodatakse kõiki, kel pole uut tööd silmapiiril, end töötukassas arvele võtma.

“Võimalusi edasi liikuda on päris palju. Vahendame iga päev Ida-Virumaal ligi tuhat töökohta, mis on väga mitmekesised. Avalikus sektoris hakkab ühest küljest töökäsi üle jääma, teisest küljest tekib töökohti juurde, näiteks ASi Hoolekandeteenused laienemisega. Iseasi, kui paljud on valmis minema sotsiaalvaldkonda.”

Teelahki kinnitusel otsitakse pidevalt ka keskkonnaharidusega spetsialiste ja õpetajaid.

“Samas julgustame vaatama ka erasektori poole, mille ees on paljudel avaliku sektori töötajatel kartus. Samamoodi liigub tööandjate seas ametnike kohta müüte, justkui nad pole valmis ümber orienteeruma. Meie peame olema sillaks mõlema osapoole vahel ja müüte maha võtma.”