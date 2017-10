Tubakast loobuma sunnitud vangid kaebavad abi puudumise üle

23. oktoober 2017

1. oktoobrist hakkas Eesti vanglates kehtima suitsetamise keeld ning vangla territooriumile ei tohi tuua ka tubakatooteid. Viru vangla vangid kaebavad, et tubaka järele lõhnavad vanglatöötajad provotseerivad neid, ning küsivad, miks samal ajal pakutakse narkomaanidest vangidele metadoonravi.

Pärast keelu kehtestamist on Põhjaranniku poole pöördunud mitmed kinnipeetavad, kes kaebavad, et suitsetajatesse suhtutakse hoolimatult.

Lehkavad vanglatöötajad

“Olen 40 aastat suitsetanud ja nüüd öeldakse, et enam ei tohi,” teatas Oleg Kozlov, kes kannab Viru vanglas Harjumaal toime pandud kolmikmõrva eest eluaegset vangistust. Tema sõnul täidetakse sellekohast justiitsministri määrust valikuliselt, sest samal ajal kui vangidel on tubakatoodete omamine ja suitsetamine keelatud, käivad vanglatöötajad töö ajal ikkagi suitsetamas igal ajal, nagu soovivad. “Ja kui nad naasevad, siis lehkavad nad tubaka järele, mis tähendab, et nad provotseerivad meid,” sõnas Kozlov.

Tema sõnul ei suuda vanglaametnikud suitsetamisest loobuda ja neid peetakse nikotiinisõltlasteks, kuid kinnipeetavaid millegipärast sõltlasteks ei peeta. “Vanglas pole me saanud mingit abi või toetust, et oleks lihtsam suitsetamisest loobuda. Hakati jagama vaid õunu, aga neid anti ka neile, kes pole kunagi elus suitsu teinud. Kui pöördud arsti poole, sest osal inimestel on loobumisest tekkinud vaevused, siis naerdakse sind välja ja öeldakse, et mine minema, sul pole viga midagi,” kaebas vang.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Dagne Mihkels kinnitas erinevalt kinnipeetavatest, et vangidele pakutakse nii nõustamist kui vajaduse korral ka nikotiinasendusravi. “Suitsetamine vangla territooriumil on keelatud nii vangidele kui vangla töötajatele. Ka vangla töötajatel on keelatud tuua tubakatooteid vangla territooriumile,” sõnas Mihkels.

Pressiesindaja sõnul töötajad vangla sissepääsu ees ei suitseta. Põhjarannik sai sellele kinnituse vaatluse teel − vanglatöötajad käivad suitsetamas vangla sissepääsust umbes sadakond meetrit eemal. “Viru vangla töötajatest on viimastel andmetel suitsetajaid kümmekond või isegi vähem, nad käivad suitsetamas väljaspool vangla territooriumi. Oma vabal ajal või näiteks lõunapausi ajal väljaspool vangla territooriumi suitsetavast vanglatöötajast levida võiv tubakalõhn on kahjuks paratamatus ja pole kindlasti mõeldud kellegi provotseerimiseks,” sõnas Mihkels.

Narkomaanid saavad metadooni

Kinnipeetav Oleg Kozlov heidab uuele korrale ette ka seda, et näiteks narkootikumisõltlased saavad vanglas päevast päeva metadoonasendusravi, mis sisuliselt tähendab, et neile manustatakse regulaarselt narkootilist ainet. “Vanglas olevad narkomaanid käivad igal hommikul meditsiiniosakonnas ja joovad ära kes suurema, kes väiksema osa metadooni. Ülejäänud osa päevast pole neid eriti näha, sest nad kas magavad või konutavad uimasena kusagil. Ma olen asja uurinud ja tegelikult on see tõestatud asi, et nikotiinisõltuvus on peaaegu samaväärne uimastisõltuvusega,” kirjutas Kozlov, kelle sõnul on rahulolematuid vanglas praegu palju, kuid mingeid protestiaktsioone nad ette võtta ei saa, sest “meid pandaks kohe kambritesse kinni”. Mitmed vangid on tema sõnul pöördunud oma õiguste kaitseks eri instantsidesse, sealhulgas kohtusse. Järgmisel nädalal arutab riigikohus ühe Viru vangla vangi taotlust tühistada justiitsministri suitsetamist keelav määrus selle õigustühisuse tõttu.

Õiguskantsler Ülle Madise on viidanud, et suitsetamise keelamine vanglates on põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsleri hinnangul on suitsetajate õigusi võimalik piirata mittesuitsetajate tervise huvides vangla siseruumides, mis ei ole kohandatud selliselt, et suitsetajad mittesuitsetajate tervist märkimisväärselt ei ohustaks.

Ministeerium on selle peale vastanud, et on loomulik, et keelu põhiseaduspärasust kontrollitakse, ja lõpliku hinnangu sellele annab riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium.