Põhjarannik 21. oktoobril

21. oktoober 2017

1. oktoobrist hakkas Eesti vanglates kehtima suitsetamise keeld ning vangla territooriumile ei tohi tuua ka tubakatooteid. Viru vangla vangid kaebavad, et tubaka järele lõhnavad vanglatöötajad provotseerivad neid, ning küsivad, miks samal ajal pakutakse narkomaanidest vangidele metadoonravi.

***

Ida-Viru maakonna raamatukogude laenutuste edetabeli põhjal, mida koostatakse juba kaheksandat korda, saab oletada nii mõndagi meie lugejate kohta − eks ole see ka omamoodi sotsiaalne, mentaalne ja psühholoogiline läbilõige lugejaist. Kui mullu sai Põhjarannikus Ida-Virumaa raamatukogude laenutuste edetabelist kõneleva artikli pealkirjaks pandud erutav “”Litsid” tegid isegi Erik Tohvrile ära”, äratas see ka Mart Sanderi tähelepanu, kes pidi tunnistama, et ta ei tunne autorit, kelle ta seljatas. Tänavu tuleb tunnistada, et “Litside” võidukäik jätkub, sest edetabeli tipus on “Litside” järg ja kohe selle järel raamatu esimene osa.