Põhjarannik 20. oktoobril

20. oktoober 2017

Kuningakülas käivad karud aedades õunaraksus. Karud ei pelga enam eriti inimasustust, vaid tulevad öösiti lausa aedadesse õunu sööma. “Siin kandis on nähtud emakaru nelja pojaga ja teist kolme pojaga, peale selle veel mõnd üksinda liikujat. Karusid on nii palju, et neile vist ei jätku metsas süüa − või on seal nii märg, et nad ei pääse oma söögikohtadele ligi. Nii nad tulevadki aedadesse õunu sööma,” rääkis Alutaguse vallas Kuningakülas elav Roman Šmeljov. Karusid tegutsemas ta näinud ei ole, nende tegutsemise jälgi aga küll.

***

Tänu vihmasele suvele oodatust rohkem laekunud vee erikasutustasule saab Mäetaguse vald ehitada supelmajja neli uut sauna. Mäetaguse volikogu vana koosseisu viimasel istungil võeti vastu lisaeelarve, milles tulude pool kasvab ligemale 300 000 euro võrra. Lisaeelarve seletuskirjas märgitakse, et suplusmaja klaasfassaadiga talveaed on seisnud enamasti tühjana ja pole leidnud kasutust, kuid selle küttekulud on suured. “Rajades talveaeda neli uut sauna, lõõgastusala ja mullivanni, saab hotell oma teenuseid laiendada ning rohkem tulu teenida,” seisab seletuskirjas.

***

Üürielamute programm jätab Ida-Viru linnad leigeks. Aasta alguses Põhjarannikule antud intervjuus ütles üürimajade projekti eestvedaja, ettevõtlusminister Urve Palo, et Ida-Viru omavalitsusjuhtidega kohtudes sai ta neilt selge sõnumi: üürimajade projekti võiks alustada Ida-Virumaalt. Nüüd, kui üürimajade programmi on võimalik hakata taotlusi esitama, ei paista Ida-Virumaalt huvi kusagilt.