Joogiveeta piirkondade tulevik on uute vallavõimude otsustada

20. oktoober 2017

Jõhvi valla Kotinuka küla ja Kohtla-Nõmme valla Kaasiku tänava elanike veemurele ei tule lahendust enne, kui vallavõimud asja tõsiselt käsile võtavad ja tegutsema hakkavad.

Jõhvi valla Kotinuka küla ja Kohtla-Nõmme Kaasiku tänava elanikud ostavad juba aastaid joogivett poest − oma kaevudes vett kas lihtsalt ei jätku või ei kõlba see joogiks ega söögitegemiseks.

Nii Kotinuka küla kui ka Kaasiku tänava elanikud on nende aastate vältel korduvalt omavalitsusse pöördunud − küll kirju saatnud, küll ise kohapeal käinud.

Huvi on ja pole ka

“Olen 20 aastat Kotinukal elanud ja viis maksumaksjat üles kasvatanud,” rääkis Hõbemäe kinnistu perenaine. “Maja kõrval on tiik, sealt saame saunavee, kaevust saab päevas heal juhul ämbritäie, see on nõudepesuks. Kui kaev päris kuiv on, toon linnast ema juurest kanistritega vett. Pesu, ka kõrvalmajas elava äia pesu käin samuti linnas ema juures pesemas. Joogi- ja söögitegemise vett ostame juba vähemalt kümme aastat poest, kuus kulub kuus kuni kaheksa pudelit, üks pudel on 18,9 liitrit.”

Kaasiku tänava inimesed on vallavalitsusega joogivee teemal suhelnud juba üle kümne aasta, neile antud lubadused on üksteise järel ajalukku tiksunud. Tänavu kevadel tekkis küll pisike lootus, kui vallavalitsus sel teemal vee-ettevõtja poole pöördus ning inimestele paar nädalat lausa joogivesi tsisterniga kohapeale toodi, ent ajalooks sai seegi üritus.

Jõhvi vallal on Kotinuka veemure vastu vähemalt mingi huvi − tõsi, see tekkis alles siis, kui valla vee-ettevõtja Järve Biopuhastus soovis oma tegevuspiirkonda Kotinuka külasse laiendada. Vee-ettevõtja huvi oli küll ennekõike tööstuspargi kinnistud, külaelanike veemure tuli paketis kaasa.

Kohtla-Nõmme vallavõimu leigevõitu huvi oma veeta elanike vastu sai päriselt otsa, kui selgus, et Järve Biopuhastusel pole võimalust ega ka kohustust sellesse piirkonda veetorustikku ehitama hakata ning asja võiks edasi arutada pärast seda, kui vald on omalt poolt teatud sammud astunud − omarahastuse leidnud või vähemalt veesüsteemid vee-ettevõtjale üle andnud.

Kotinukale otsitakse lahendust

Jõhvi vallavalitsus nägi Kotinukal säästuvariandina võimalust rajada küla keskele liitumiskaev, kuhu kõik saaksid oma torustikega sisse tulla.

“See pole lahendus,” vangutab Hõbemäe kinnistu perenaine pead. “Minu majani on sealt kilomeeter maad; pinnas on savine, tuleb sügavalt kaevata − ilmaski ei jõuaks ma seda kinni maksta. Kui torustik ehitataks kinnistu piirini, siis selle paar tuhat eurot, mis vee sealt tuppa viimiseks kulub, ma leiaksin.”

Järve Biopuhastuse juhatuse liige Vladislav Korzanov ütles, et nad tutvuvad praegu kohapeal olukorraga ning koostavad esialgseid arvestusi võimalike variantide kohta.

“Midagi täpsemat ma praegu öelda ei saa − ettevõtte nõukogu tuleb kokku 11. novembril, seal tõstatan selle teema kindlasti ja esitan ka esialgsed kalkulatsioonid. Kuna Kotinuka küla arendamist praegu valla veemajanduse arengukavas sees ei ole, tuleb vallal alustada selle kava muutmisest.”

Kohtla-Nõmmel huvipuudus

Kui vee-ettevõtja mai alguses Kaasiku tänavale paar nädalat tsisternidega vett vedas ja selle vähese tarbimise tõttu asjast loobus, pakuti vallavalitsusele mitut varianti, kuidas edasi minna.

Vallaametnikud ei saanud Kaasiku tänava elanikke küsitletudki, et nende vajadustest ettekujutust saada. Selle töö tegi lõpuks ära hoopis vee-ettevõtja, ehkki tal selleks mingit kohustust polnud.

Küsitluse tulemusel selgus, et aasta ringi elatakse seal kümnes majapidamises, keskmiselt 2,3 inimest ühe maja kohta; et oma kaevu veega pole keegi rahul ja joogivett tuuakse poest; et ühisveevärgiga liitumisest on kõik huvitatud ning kui vett kohapeale veetaks, tahaksid sedagi kõik. Päevaseks veevajaduseks hindasid inimesed ise 10 – 100 liitrit, mis teeks tänava peale kokku 380 liitrit päevas.

Paraku pole selle teadmisega suurt midagi peale hakata, sest määramata ajaks “ajutist” veevedu Järve Biopuhastus ette ei võta − see oleks majanduslikult äärmiselt ebamõistlik.

“Me veame vett piirkondadesse, kus see on tõepoolest ajutine leevendus ehk siis omavalitsus kavandab lähiajal sinna veesüsteeme laiendada,” ütles Vladislav Korzanov. “Kevadel arvasime, et Kohtla-Nõmme omavalitsus võtab midagi ette − lähtudes nende avaldusest meie nõukogule. Kui nõukogu neile veetorustiku ehitamise kohta eitava vastuse andis, eeldasime, et vald pakub välja varade meile üleandmise või räägib omafinantseeringust. Esitasime vallale ka oma ettepanekud, ent mingit tagasisidet pole neilt saanud.”

Ehk võtab uus, Toila vald Kaasiku tänava inimeste veemuret tõsisemalt?

Ehk ei lükka Jõhvi vald oma Kotinuka küla inimeste veemure lahendamist umbmäärasesse tulevikku?