Reinar Halliku meeskond on alustanud hooaega võitudega

20. oktoober 2017

Sel sügisel loodud Reinar Halliku korvpallikooli/Jõhvi SK ühendmeeskond on alustanud hooaega teises liigas kahe võiduga ja läheb sel pühapäeval Jõhvis vastamisi ühe favoriidi Rakvere Tarvaga.

Mõlemad võidud on tulnud veenvalt. Avakohtumises õnnestus Narva otsustavalt murda küll alles viimasel veerandil, kuid lõppskooriks kujunes siiski ülekaalukas võit 80:63.

Jõhvi meeskondade omavahelises mängus näitasid Reinar Halliku “valgesärgid”, et on märksa kõvemast puust kui HITO/BC Karjamaa. Kohtumise sissejuhatuseks sopsas Hallik ise kaks kolmest sisse, pannes sadakond spordihalli tulnud pealtvaatajat rõkkama. Mäng oli õigupoolest tehtud esimese veerandiga, mille lõpuks oli Halliku meeskond pääsenud ette 18 punktiga. Turniiritabelisse läks kirja võit 92:62.

Kaugvisked endiselt käe sees

Võitjate kasuks tõi Andrus Lehismets 15 ja Oliver Villers 14 punkti. Kui avamängus rassis Hallik platsil üle 30 minuti ja tõi 20 punkti, siis kodulinna konkurendi vastu polnud tal vajadust üle 10 minuti mängida. Kolmeste tabamise meister on näidanud, et hea kaugvise on tal endiselt käe sees − kahe mängu peale kokku on seitsmest üritusest tabanud kuus.

“Muidugi tahaks ka ise palju mängida. Aga kui meeskonnal on kindel edu, siis lasen pigem noorematel rohkem joosta ja juhendan meeskonda platsi servast,” rääkis viimaste aastakümnete kõige edukam Ida-Viru juurtega korvpallur.

Karjääri jooksul rohkem kui kümnes välisklubis ja mullu meistriliigas Pärnu eest mänginud ning veel tänavu suvelgi Eesti koondisega kogu treeningtsükli kaasa teinud ja MMi lisavalikturniiri mängudes osalenud Hallik tõdes, et üleminek teise liiga mängudele pole sugugi lihtne. “Need mängud erinevad ikka nagu öö ja päev, nii mängu tempo, liikumiste kui palju muu poolest. Kuid püüan sellega harjuda.”

Oma meeskonna esimeste kohtumiste kohta ütles ta, et positiivne areng on silmanähtav. “Osa mängijaid on omavahel koos mänginud, teised mitte. On vaja aega, et õppida tundma üksteist ja ka uusi liikumisi. Aga näen, et poisid teevad edusamme,” sõnas ta.

Kui varasematel aastatel on Ida-Viru meeskondadel olnud keeruline mängijaid trennideks kokku saada, sest paljud on olnud mööda Eestit laiali, siis nüüd on Halliku sõnul regulaarselt trennis 15-16 meest. “Kõik rabavad isuga. Noored peavad eriti end trennis tõestama, sest ega teisiti mänguaega välja ei teeni,” lausus ta, lisades, et meeskond peab kaks kuud toime tulema Veiko Simmita, kes on sel ajal hõivatud töökohustustega.

Virumaa kahe tippsatsi lahing

Eeloleval pühapäeval kell 17.45 läheb Reinar Halliku meeskond Jõhvi spordihallis vastamisi Rakvere RSK Tarvaga, kes on aastaid meistriliigas mänginud, kuid tänavu finantsprobleemide tõttu likvideeritud Rakvere Tarva sisuline järeltulija. Neil on samuti tänavusest hooajast kirjas kaks ülekaalukat võitu Narva ja HITO/BC Karjamaa üle.

Võib eeldada, et Virumaa kahe praeguse kõige parema korvpallimeeskonna vahel tuleb tasavägine kohtumine. Tarva ridades teevad kaasa mitmed varem meistriliiga meeskondades mänginud mehed, nagu Illimar Pilk, Sven Pugonen ja Mihkel Kurg. Meeskonna mängiv treener lätlane Juris Umbraško on kuulunud nii Läti koondisesse kui ka 15 aastat tagasi Euroopa tippklubi Moskva CSKA ridadesse.

“Rakvere mehed on välja öelnud, et tahavad igal juhul juba järgmiseks aastaks esiliigasse tõusta. Meil sellega nii kiire pole, tahame areneda järk-järgult. Seepärast asetaksin favoriidikoorma eelseisvas mängus vastasele, kuid see ei tähenda, et me seda mängu võitma ei läheks,” ütles Hallik, kes on ise samuti mitu aastat tagasi kuulunud meistriliigas Rakvere Tarvasse.

Ta teab, et pühapäeval on Jõhvi oodata ka päris palju Tarva fänne. Kui HITO veel meistriliigas mängis, suutsid Tarva lärmakad fännid Jõhvis sageli kohalikud poolehoidjad varju jätta. “Ma austan Tarva fänne väga, aga selline asi peaks Jõhvis ära lõppema. Usun, et meie toetajad teevad samuti pühapäeval tribüünidel kõva mürglit,” lausus Hallik.