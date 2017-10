Põhjarannik 19. oktoobril

19. oktoober 2017

Jõhvi hooldekeskuse kohta tellitud finantsmajanduslik analüüs tuvastas, et asutuse toitlustamiskulud on tavatult kõrged, mis tuleneb sellest, et teenuse ostuks pole läbi viidud hanget, see aga võib analüüsi teinud asjatundja arvates viidata korruptsioonile. Uurimisasutustele on hooldekeskuse kohta esitatud juba kaks avaldust.

***

Narva linnapea Tarmo Tammiste vastu sõna võtnud Aleksei Mägiga arvete õiendamiseks tahavad kohalikud keskerakondlased teisitimõtlejast linnavolikogu liikme munitsipaalasutuste nõukogudest välja arvata. Eile jäi see küsimus lahenduseta ning lükati edasi järgmisele istungile.

***

Jõhvi valla Kotinuka küla ja Kohtla-Nõmme valla Kaasiku tänava elanike veemurele ei tule lahendust enne, kui vallavõimud asja tõsiselt käsile võtavad ja tegutsema hakkavad. Jõhvi valla Kotinuka küla ja Kohtla-Nõmme Kaasiku tänava elanikud ostavad juba aastaid joogivett poest − oma kaevudes vett kas lihtsalt ei jätku või ei kõlba see joogiks ega söögitegemiseks.