Põhjarannik 17. oktoobril

17. oktoober 2017

Jõhvis peaks äsjaste valimiste tulemusel jääma püsima tänavu suvel loodud Nikolai Ossipenko ja Niina Neglasoni võimuliit, sest äsjastel valimistel õnnestus neil kahe peale kokku saada 13 kohta 21-liikmelises volikogus. Ossipenko valimisliit Jõhvi − Meie Kodu, mille esinumber on praegune vallavanem Aleksei Naumkin, tegi parima tulemuse, saades 29,3 protsenti häältest, mis annab neile seitse kohta. Jõhvi praeguse volikogu esimehe Niina Neglasoni valimisliit Jõhvi Eest sai 26,6 protsenti häältest, mis annab kuus kohta.

***

Kuigi individuaalselt tegi Kohtla-Järvel 701 häälega parima tulemuse sotside ridades kandideerinud Eduard Odinets, säilitas 18 kohta saanud Keskerakond enam-vähem sama võimsa ainuvõimu nagu senigi. Keskerakonnal oli ka seni 18 kohta, kuid nüüd väheneb nende osakaal pisut, sest volikogu liikmete arv tõuseb 21-lt 25-le. Kui seekord kogusid nad ligemale 66 protsenti häältest, siis neli aastat tagasi oli ülekaal veelgi suurem − 83 protsenti.

***

Kuigi viiest vallast kokku pandud Alutaguse vallas võitis valimistel senise Mäetaguse vallavanema Tauno Võhmari nimekiri Alutaguse Heaks, peetakse siin positiivseks, et ühelgi endistest valdadest ei ole oma esindatuses mäekõrgust ülekaalu.

***

Toila vallas võitis valimised valimisliit Ühtne Vald, noppides 17st mandaadist 9. Kuigi valimistulemus ühinenud vallas on kõvasti senise Toila valla territooriumil elavate kandideerinute poole kaldu, lubab valimiste võitja, et võimu teostamisel arvestatakse kõigi uue valla elanike huvidega.