Jõhvis jääb praegune Ossipenko-Neglasoni võim ilmselt püsima

16. oktoober 2017

Jõhvis peaks äsjaste valimiste tulemusel jääma püsima tänavu suvel loodud Nikolai Ossipenko ja Niina Neglasoni võimuliit, sest nende valitmisliitudel õnnestus kahe peale kokku saada 13 kohta 21liikmelises volikogus.

Ossipenko valimisliit Jõhvi – meie kodu, mille esinumbriks on praegune vallavanem Aleksei Naumkin, tegi parima tulemuse saades 29,3 protsenti häältest, mis annab neile 7 kohta. Jõhvi praeguse volikogu esimehe Niina Neglasoni valimisliit Jõhvi eest sai 26,6 protsenti häältest, mis annab 6 kohta.

Valimisliit Jõhvi ja Keskerakond saavad kumbki kolm ja Reformierakond kaks kohta.

Aleksei Naumkin ütles eile hilisõhtul Põhjarannikule, et seitse kohta on tulemus, millega võib rahul olla. Võimuliidu moodustamise plaanidest rääkides oli ta kidakeelne, kuid tunnistas, et kavatseb sel teemal Niina Neglasoni ja tema valimisliidu esindajatega rääkida.

Niina Neglason ütles, et on kuue kohaga tulevases volikogus “väga-väga rahul”. “Vahe Jõhvi – meie koduga on väga väike. Arvestades seda, kuipalju meil oli nendest vähem võimalusi reklaami teha, olen tulemuse üle väga õnnelik,” sõnas ta.

Neglason ütles, et tal pole mingit põhjust lükata Jõhvi valitsemisel kõrvale valimisliitu Jõhvi – meie kodu. “Me oleme tänaseks nendega koos neli kuud normaalselt töötanud – ma ei saa ühtegi halba sõna öelda. Nelja aasta jooksul olid viimased neli kuud kõige rahulikum aeg volikogus. Nemad on täna valimised võitnud ja nemad võiksid meid kõrvale lükata. Kui nemad teeksid ettepaneku jätkata koos töötamist, siis ma ei ütleks sellele ei,” kinnitas Neglason lisades, et koostööd tasub teha ka Reformierakonna kui Keskerakonna saadikutega.

Keskerakonna esinumber ja vallavanema kandidaat riigikogu liige Martin Repinski oli nimekirja tulemuses pettunud. “Loomulikult lootsime enamat kui kolme kohta. Eesmärk oli 6-7 kohta,” tõdes ta. “Nüüd on kõik üldjoontes selge. Oleneb, kas Ossipenko teeb Neglasoniga liidu või mitte. Kui teevad, siis ei ole teistel mingit varianti.”

Jõhvi volikogu uus koosseis

Valimisliit Jõhvi meie kodu, 7 kohta: Aleksei Naumkin, Andrei Ojamäe, Nikolai Ossipenko, Dmitri Smirnov, Aleksandr Romanovitš, Sergei Tulski, Jelena Bezvoditskaja.

Valimisliit Jõhvi eest, 6 kohta: Niina Neglason, Ilmar Aun, Kaia Kaldvee, Meelis Tint, Roman Graf, Liina Mihkelson.

Valimisliit Jõhvi, 3 kohta: Eduard East, Irina Šulgina, Teet Enok.

Keskerakond, 3 kohta: Martin Repinski, Allan Mänd, Arthur Seppern.

Reformierakond: Aivar Surva, Maris Toomel.