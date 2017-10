Ida-Viru küsimuste arutelu kui kattevari

14. oktoober 2017

Vaevalt oli palju neid idavirulasi, kel olid eile riigikogus toimunud Ida-Viru-teemalise arutluse suhtes väga suured ootused.

Ometigi kui parlament võtab olulise tähtsusega riikliku küsimusena päevakorda “Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid”, siis on põhjust loota kuulda vähemasti mõningaidki uusi algatusi ja sõnumeid. Paraku midagi põhimõtteliselt uut, mis ka üleriigilistes uudistekanalites suuremat tähelepanu oleks pälvinud, ei kõlanud. Asi pole sugugi selles, et ekspeaminister Taavi Rõivase eile avalikuks tulnud vääritu hullamine Malaisias oleks kõik muu varjutanud.

Keeruline on mõista, mis eesmärki Keskerakond sihtis, kui Ida-Viru küsimuse sel moel riigikogu päevakorda võttis. Praegu jäi mulje, et riigikogu saalis jutustati kolm tundi täis eelkõige selle nimel, et nurjata EKRE katse arutada riigikogu saalis kooseluseaduse muudatusi, millest nad lootsid ilmselt teenida endale plusspunkte ja konkurentidele miinuspunkte. Kuid seda ei jõutudki arutada. Ent nüüd jäi juurde maik, et EKRE lemmikteema tõrjumiseks valimistejärgsesse aega kasutati ära Ida-Virumaad.

Võib arvata, et niipea riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena Ida-Viru teemasid uuesti arutama ei hakka. Seepärast on lihtsalt kahju, et seekordne arutelu osutus sisuliselt väheviljaks ja oli osaliselt kattevarjuks hoopis ühe teise eesmärgi ja poliitilise mängu nimel.