Põhjarannik 12. oktoobril

12. oktoober 2017

Eile ja üleeile hakkas Narvast tulema teateid selle kohta, kuidas Keskerakonna nimekirjas kandideerijad püüavad mõjutada valijaid enda poolt hääletama, kasutades selleks nii ebaseaduslikke kui ka ebaeetilisi võtteid. Anonüümsust palunud lapsevanem rääkis näiteks eile ERRi raadiouudistele, kuidas kooli töötaja mõjutas tema last koolijuhi poolt hääletama. “Laps ütles, et neid viiakse autoga valimistele. Mina küsisin, et kuidas siis nii. “Jah nii,” vastas laps. Sellega tegeles vahetult kooli õppealajuhataja. Ta kutsus lapsi ühekaupa koridori ja tegi ettepaneku hääletada koolidirektori poolt,” rääkis lapsevanem.

***

Kuigi regionaalhalduse minister Jaak Aab rääkis reedel Põhjarannikule antud intervjuus, et on teinud valitsusele ettepaneku hakata maksma kõigile noortele, kes lõpetavad kutsekooli või kõrgkooli ja asuvad Ida-Virumaale tööle, riigi poolt 300 euro suurust palgalisa, on rahandusministeerium täpsustanud, et stipendiumi saajate arvu on esialgu piiritletud 90-140 noorega.