Nooruse spaa naabrusse ehitatakse puhkekorterid

12. oktoober 2017

OÜ Pargi Keskus Holding on lammutanud spaahotelli Noorus kõrval tühjana seisnud profülaktooriumi ja ehitab selle asemele kolmekorruselise hoone, kus puhkajatele hakatakse rentima kortereid.

Aadressile Lydia Koidula 13a kavandatud puhkemajja tuleb 37 eri suuruses korterit, mis on hotellitubadest ruumikad, aga pakuvad samaväärseid mugavusi. Arendaja OÜ Pargi Keskus Holding hinnangul sobivad need eriti hästi pikema perepuhkuse veetmiseks, kuna seal on võimalus soovi korral ka ise süüa valmistada.

Suur nõudlus

Puhkemaja arendusjuht on Igor Baranov, kes juhtis Nooruse spaahotelli ehitusprojekti ja töötab praegu konkureeriva Meresuu spaa tegevjuhina. Projektijuhi ametis on kinnisvaraspetsialist Pavel Ivanov, kes ütles, et eriti suur nõudlus puhkekorterite järele on just spaahotellide läheduses. “Sel juhul saavad puhkajad kasutada kõrvalasuvat spaad, restorani, pubi, ilu- ja terviseteenuseid,” selgitas ta.

Seda, et puhkekorterite järele on Narva-Jõesuus vajadus, on Ivanov kogenud, olles seotud Sunset Residence’i projektiga. Kuuekorruseline Sunset Residence kerkis 2013. aastal Karjakajaka hotelli kohale. Valdav osa 67 korterist müüdi maha, peamiselt venemaalastele. “Kaheksa korterit jätsime väljarentimiseks ja need on pidevalt hõivatud. Nõudlus on suurem, kui suudame pakkuda. Rendikortereid on Narva-Jõesuu uutes majades väga vähe,” tõdes ta.

Aasta pärast, kui uus kortermaja peaks valmis olema, on plaanis Sunset Residence’i rendikorterid maha müüa, sest Ivanovi sõnul pole tihti vahetuvad üürnikud püsielanikele meelt mööda.

Rohkem turiste

Praegu käivad puhkemaja ehituse ettevalmistustööd. Olemasoleva profülaktooriumihoone maapealsed konstruktsioonid lammutati vundamendi pealispinnani. “Ehitusel kasutame ära vana vundamenti, aga amortiseerunud hoonet polnud mõtet jätta, sest inimesed eelistavad uut maja, kus pole hallitust,” ütles Ivanov.

Ehitusprojekt on valminud arhitektuuribüroos Luhse&Tuhal ja projekti eelarve on ligi 1,2 miljonit eurot. Arendaja on küsinud puhkemaja ehitamiseks toetust Kirderanniku koostöökogust, kinnitades, et projektiga lisandub 12 uut töökohta ja rohkem turiste.

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen märkis, et uuest puhkemajast võidaks kogu piirkond.

Tema sõnul on maakonna turismistrateegia peaeesmärk jõuda Eestis number kaks turismisihtkohaks, minnes mööda Pärnu piirkonnast. Põhiliselt sihitakse just peresid.

“Ida-Virumaal on selle eesmärgi saavutamiseks tarvis teha peaaegu kahekordne hüpe turistide arvus ning ööbimistes. See omakorda on võimalik vaid juhul, kui Ida-Virumaale tekib juurde voodikohti,” rääkis Jalonen, tuues võrdluseks, et eelmisel aastal oli Pärnu maakonnas 189 majutuskohta 8466 voodikohaga, Ida-Virumaal vastavalt 78 ja 4221.

Jalonen lisas, et turismiklaster on saanud Euroopa Liidu toetuse, et teha aktiivset turundust ning aidata arendada teenuseid. “Majutusvõimalusi saavad juurde teha vaid ettevõtted. Maakonnas napib peredele suunatud majutust, samas on palju teenuseid, mida pered siin viibides saaksid kasutada.”