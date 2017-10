Illuka lapsed andsid kõrvitsasaagi loomaaiale üle

11. oktoober 2017

Eesti juubelikõrvitsad, mis pandi mai lõpus Illuka kooli kõrval mulda, jõudsid eile Tallinna loomaaia elevantideni.

Illuka lasteaia- ja koolilapsed saabusid Tallinna loomaaeda südapäevaks, kaasas eri karva ja kujuga kõrvitsad. Suurem osa − kolm kasti suuremaid vilju − jõudis siiski kohale nõks varem kullerifirmaga.

Sellega sai punkti Illuka kooli bioloogiaõpetaja Anneli Dietrichi peas sündinud projekt “Paneme kasvama 100 kõrvitsataime”. Eesti sünnipäevakingina langes valik kõrvitsale muu hulgas Tallinna loomaaiale mõeldes, sest seal peetakse sügiseti kõrvitsapidu.

Üks nuhtlus teise järel

Algas aga kõik sellest, et iga klass ja lasteaiarühm pani kevadel seemned mulda ning kasvatas üles oma kõrvitsataimed. Enamik õpilasi kindluse mõttes kaks. “Ega meil tegelikult ülevaadet ole, kui palju taimi täna istutame, aga rohkem kui sada peaks neid olema,” rääkis Dietrich istutustalgutel.

Edasi tabas taimi üks nuhtlus teise järel.

“Talgutele järgnes karm mai lõpp, kui tuli rahet ja külma. Nii et suurema osa taimedest võttis külm ära või peksis rahe katki. Õnneks oli tubli kõrvitsakasvataja Pille Juursalu meie jaoks sada seemet mulda pannud − igaks juhuks − ja me saime uued taimed. Seejärel nöökis suvi oma külmade öödega ja kõrvitsad ei tahtnud kasvada. Ja kui taimed hakkasid lõpuks kasvama, tuli mügri põllule,” meenutas Dietrich kõrvitsate kasvatamise saagat.

Kokkuvõttes läks kõik siiski hästi. “Minule õpetas projekt seda, et minu ümber on abivalmis inimesed ja kui sul on häda, leiab keegi kohe lahenduse. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab − see on selle projekti kõige suurem märksõna,” rääkis Dietrich.

Ühe asja eest väljas

Kui aeg oli sealmaal, et loovutada kõrvitsad loomaaiale, saadi lisa nii kogenud kasvataja Pille Juursalu põllult kui ka lastevanematelt − kokku umbes 150 palli.

“Meie kulud olid ainult kanakaka ja veepütt, mis läksid maksma alla 50 euro,” tähendas üks kõrvitsaaktsiooni vedajatest Ene Raudar. Ta lisas, et seemnedki korjati kokku küla pealt. Samuti tuli appi kooli vilistlane Raimo Sarapuu, kes eraldas oma põllumaast vajaliku suurusega tüki ja aitas maad harida.

“See on hea näide kogukonna koostööst, kus ühiselt hea asja eest seistakse,” kiitis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. “Usun, et need lapsed ei hooli mitte ainult elevantidest, vaid loodusest tervikuna,” lisas ta, ulatades kõigile kõrvitsakasvatajatele loomaaia tänukirja.

8. klassi õpilane Liset Vähk kinnitas, et lööks kõrvitsate kasvatamises kampa ka järgmisel aastal, sest see on tore ettevõtmine. “Pärast taimede mahaistutamist käisin päris tihti vaatamas, mis toimub, ja suvise keelelaagri ajal rohisime põldu,” rääkis neiu, kes nautis eile koos koolikaaslastega preemiaks saadud ekskursiooni loomaaias.

Loomaaia vabatahtlik Signe Kalgan ütles, et sel aastal on saabunud umbes viis tonni kõrvitsaabi.

“Lisaks Illuka kõrvitsad, mida on umbes kaks-kolm tonni. Annetavad koolid ja lasteaiad, kes ühistegevusena kõrvitsaid kasvatavad, aga ka ettevõtted, eraisikud ja külaseltsid. Meie jaoks on kuldaväärt kullerifirma DPD abi, kes annetatud viljad tasuta kohale veab,” rääkis Kalgan, meenutades, et eelmisel aastal ulatus annetatud kõrvitsate kogus lausa 13 tonnini.

“Kas kõrvitsad on just elevantide lemmiktoit − ega nad Aafrikas neid ju ei söö −, aga kõrvitsad meeldivad neile küll,” kinnitas elevanditalitaja Erko Kiisel. “Harilikku kõrvitsat ei ole meil olnud nii palju anda, et kopa ette viskaks. Samas suvikõrvitsast tuleb ühel elevandil kiiresti tüdimus peale.”

Kiisel hindas Illuka kogukonna ettevõtmist kasulikuks. “Kõrvitsad on talvel toidulauale väga hea lisa, mida üritame kevadeni säilitada.”

Millise vihje võiks Illuka koolile järgmiseks aastaks anda? “Elevantidel pole üldist lemmikut, aga mille üle nad alati rõõmustavad, on oksad, mida kasvatada ei saa, küll aga korjata. Tihti saab loomaaia varu otsa. Hea, kui keegi toob väljastpoolt lisa,” ütles elevanditalitaja.

Sellest, kuidas mekkisid Fienile ja Draaile Illuka kõrvitsad ning kui kaua kuluks elevandiemandatel idavirulaste kingituse hävitamiseks, kui neil oleks vaba voli kõik korraga pintslisse pista, saab lugeda laupäevasest Põhjarannikust.