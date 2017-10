Põhjarannik 11. oktoobril

11. oktoober 2017

Jõhvi volikogu hakkab sel nädalal arutama detailplaneeringu algatamist, millega tõmmataks maatasa stalinistlik kultuurimaja, mis üldplaneeringu järgi tuleks säilitada, et asendada see odavketi Lidl tüüphoonega. Eskiislahenduse kohaselt kerkiksid praeguse neoklassitsistliku kultuurimaja ning selle kõrval olevate garaažide asemele kauplusekettidele omased säästlikud tüüplahendused. Ehkki otseselt pole keegi kinnitanud, et tegemist on just Saksa säästupoodide ketiga, näitavad kõik märgid, et just nemad on planeeringu algatamisest ja kruntide ostmisest huvitatud.

***

OÜ Pargi Keskus Holding on lammutanud Narva-Jõesuus spaahotelli Noorus kõrval tühjana seisnud profülaktooriumi ja ehitab selle asemele kolmekorruselise hoone, kus puhkajatele hakatakse rentima kortereid. Aadressile Lydia Koidula 13a kavandatud puhkemajja tuleb 37 eri suuruses korterit, mis on hotellitubadest ruumikad, aga pakuvad samaväärseid mugavusi. Arendaja OÜ Pargi Keskus Holding hinnangul sobivad need eriti hästi pikema perepuhkuse veetmiseks, kuna seal on võimalus soovi korral ka ise süüa valmistada.