Põhjarannik 10. oktoobril

10. oktoober 2017

Eelmisel nädalal valitsuskabinetis arutusel olnud Ida-Viru programmi suuremaid ideid on hakata kõigile Ida-Virumaal tööle asuvatele kutsekooli- ja kõrgkoolilõpetajatele maksma vähemalt kümne aasta jooksul 300 euro suurust igakuist stipendiumi. Kabinetiistungil programmi esitlenud riigihalduse minister Jaak Aab rääkis Põhjarannikule, et kõikidele noortele, kes omavad kutsekooli või kõrgkooli tunnistust ja tulevad Ida-Virumaale tööle − ükskõik, kas riigiasutusse või eraettevõttesse −, maksaks riik stipendiumi 300 eurot kuus. “Selline on plaan, selline on minu ettepanek. Ma väga loodan, et see leiab ka kinnitust,” sõnas Aab.

***

Eesti juubelikõrvitsad, mille Illuka lasteaia- ja koolilapsed mai lõpus kooli kõrval mulda panid, jõudsid eile Tallinna loomaaia elevantideni. Lapsed saabusid Tallinna loomaaeda südapäevaks, kaasas eri karva ja kujuga kõrvitsad. Suurem osa − kolm kasti suuremaid vilju − jõudis siiski kohale nõks varem kullerifirmaga. Sellega sai punkti Illuka kooli bioloogiaõpetaja Anneli Dietrichi peas sündinud projekt “Paneme kasvama 100 kõrvitsataime”. Eesti sünnipäevakingina langes valik kõrvitsale muu hulgas Tallinna loomaaiale mõeldes, sest seal peetakse sügiseti kõrvitsapidu.