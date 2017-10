Ida-Viru ettevõtjad teevad suuri tegusid

9. oktoober 2017

Tänavu esimest korda toimunud Ida-Virumaa ettevõtluskonkurss tõi esile siinse mitmekesise ja tugeva ärimaastiku.

Meil on Eesti mõistes väga head palka maksvad kaevandused ja Sillamäe sadamas uus konteineriterminal, millel on väga oluline toetav mõju otsuste tegemisel, kas teha siia uusi ettevõtteid või mitte. Kurtna külas tegutseb väike ettevõte, kus valmivad mäesuusasaabaste siseosad, mida kasutavad selle ala maailma tipud. Ida-Virumaale on lisandunud väikesi omanäolisi õlle- ja juustutööstusi, restorane. Siin on kolledžid, mis aitavad koolitada vajalike oskuste ja teadmistega töötajaid. Siin on ka mitmeid omavalitsusi, nagu näiteks Sillamäe, kes erinevalt mõnest teisest suudavad korraldada asjaajamist ettevõtjatele kiiresti ja ladusalt ning hoiduda samas korruptsioonihõngulistest tegudest. Meil on hulganisti noorte algatusi, mis lisaks neis endis ettevõtlushuvi sütitamisele avaldavad oma tegevusega juba praegu ka laiemat mõju, nagu näiteks Seiklusmaa TV, mis teeb maakonda tutvustavaid videoklippe.

Muidugi on lisaks ettevõtluskonkursil pärjatutele veel rohkelt sugugi mitte vähem tublisid ettevõtteid ja asutusi, keda lihtsalt seekord konkursile ei esitatud.

Loomulikult püüab enamik ettevõtteid esmajoones teenida omanikele head kasumit. Ent koos selle pingutusega kaasneb sageli päris palju head ka teistele: töökohad inimestele, maksud riigile ja omavalitsustele ning üldine elukeskkonna paranemine. Seepärast väärivad ettevõtlikud inimesi tähelepanu mitte ainult ettevõtlusnädalal, vaid ka muul ajal.