Ida-Virumaa aasta äriteoks on konteineriterminali käivitamine Sillamäel

9. oktoober 2017

Ida-Virumaa aasta äriteo 2017 tiitli pälvis Sillamäe sadamas tegutsev aktsiaselts Silsteve uue konteinervedude terminali töö käivitamise eest.

Ühe konkursi korraldaja, Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on eriti tähelepanuväärne, et konteinervedude terminal hakkas tööle transiidisektori jaoks väga pingelisel ajal.

Mõju kogu maakonna ettevõtlusele

“Samuti on oluline, et uue transpordikanali avamine mõjutab soodsalt Ida-Viru ettevõtlust, võimaldades kiiremini tarnida oma tooteid välisturgudele ja hoida kokku logistikakulusid,” lausus Ilmjärv.

ASi Silsteve juhatuse esimees Jaanus Paas sõnas, et konteineriterminali arendamine on aasta jooksul läinud plaanipäraselt. “Tegime konteinervedudega algust eelmise aasta lõpus ja tasapisi on mahud tõusnud. Mul on hea meel, et Ida-Viru ettevõtjad on hakanud kaupade eksportimisel ja importimisel konteineriterminali kasutama. Näiteks mitmed logistikaettevõtted, kel on laod Narva tööstuspargis. Meie terminali kaudu liiguvad muu hulgas nii autode varuosad, elektroonika kui ka mitmesugused muud kaubad,” rääkis Paas, tõdedes samas, et kasvuruumi konteinervedude suurendamiseks Sillamäel on veel palju.

Viis aastat tagasi Sillamäele tööle tulnud Paasi sõnul võlub teda Ida-Virumaal võimalus näha piirkonnas toimuvaid muutusi. “Järgmine suurem projekt, millest praegu mõtleme, on laevaühenduse loomine Sillamäe, Kotka ja võib-olla ka Peterburi vahel, et meelitada siia rohkem turiste,” rääkis ta.

Ida-Virumaa aasta äriteo nominentide hulka olid valitud veel Mäetaguse vallas põlevkivi kaevandav OÜ VKG Kaevandused ja Kohtla-Järvel tegusev mööbliettevõte TNC-Components. OÜ-le VKG Kaevandused kuuluv Ojamaa kaevandus tõstis tänu nutikatele lahendustele tootmismahu suuremaks, kui oli esialgu projekteeritud. Tänu sellele lõi ettevõte, kus keskmine brutopalk on ligikaudu 1850 eurot, juurde ligemale sada töökohta. Praegu annab kaevandus tööd 535 inimesele.

TNC-Components kasvatas aastaga käivet ligemale kolmandiku võrra ning lõi juurde kümneid uusi töökohti.

Lindsey Vonni saapad tulevad Kurtnast

Ida-Viru aasta väikeettevõtteks valiti Illuka vallas Kurtnas tegutsev OÜ VR-Koda, mis toodab juba 26 aastat mäesuusasaabaste sisemist osa selles valdkonnas ühele maailma tuntumale firmale, Austria ettevõttele Head.

Praegu pisut rohkem kui poolesajale inimesele tööd andva firma juhi Tarmo Pääro sõnul toodetakse põhiliselt tippsportlastele mõeldud varustust, mida kasutavad paljud maailma mäesuusaässad. Nii näiteks lükkab teiste seas oma jalad Kurtnas õmmeldud sisesaabastesse ka Ameerika Ühendriikides viimastel aastatel üks rohkem tähelepanu pälvivaid naissportlasi, kiirlaskumise olümpiavõitja ja maailmameister Lindsey Vonn.

Tarmo Pääro sõnul pole sellisel rahvusvahelisele turule oma toodangut müüval väikeettevõttel nii paljude aastate jooksul, mil Eestis on nii palgad kui ka paljud muud kulud kõvasti tõusnud, sugugi kerge ellu jääda. “Kuid tuleb püüelda selle poole, et ka tulud liiguksid ülespoole. Tänu visale tööle olemegi siiani püsinud,” lausus ta.

Pääro täheldas, et oma ala tippudele mõeldud spordijalanõu tegemine on küllaltki keerukas spetsiifiline töö. “Toodetele on esitatud väga suured nõuded. Kasutame kvaliteetseid Euroopas ja Ameerikas toodetud materjale. Selline töö nõuab kogemust ja peale meie ei tee Euroopas seda mitte keegi. Oleme pikkade aastatega võitnud oma partneri usalduse,” rääkis Pääro.

Konkursi Ida-Virumaa ettevõtete tunnustamiseks korraldasid Ida-Viru ettevõtluskeskus, Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esindus, Ida-Viru maavalitsus, Ida-Virumaa omavalitsuste liit, SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus, Europe Directi Jõhvi teabekeskus ja Ida-Virumaa ajaleht Põhjarannik. Konkursile esitati üle 60 ettevõtte ja asutuse.