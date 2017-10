Opositsiooni kandidaat kahtlustab poliitilist ahistamist

6. oktoober 2017

TTÜ Virumaa kolledži tudeng Igor Bronštein paluti Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuva tantsufestivali “Maailma rahvaste tants” konferansjeeks, aga nädal hiljem anti talle teada, et teda ei taheta üldse ses rollis näha. Noormees seostab juhtunut oma kandideerimisega eelseisvatel kohalike volikogude valimistel opositsioonilises valimisliidus Õige Valik.

Nädal tagasi palus tantsukollektiivi Rütm juhataja Asja Seletskaja Igor Bronšteinil olla 8. oktoobril Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuva tantsufestivali “Maailma rahvaste tants” konferansjee.

Suured ülemused ei tule kohale?

Kutses polnud midagi imelikku, sest Bronštein, kes õpib TTÜ Virumaa kolledžis II kursusel infotehnoloogiat, töötab ka osalise tööajaga samas kultuurikeskuses administraatorina ja on korduvalt olnud seal mitmesuguste ürituste teadustaja rollis.

Asi läks imelikuks 2. oktoobri õhtul, kui noormehele helistas taas Seletskaja, kes olevat teatanud, et kultuurimajas on kõik närvis ning keegi ei tahtvat, et tema õhtut juhib. Noormehe palve peale asja selgitada olevat Seletskaja öelnud, et linnavalitsusest tuli signaal, et kui Bronštein on õhtujuht, ei tule sealt keegi tantsufestivalile.

Bronštein, kes pälvis muide mullu linnavalitsuse stipendiumi kui tubli õppur, ei oska asja teisiti seletada, kui et juhtunu on seotud faktiga, et ta kandideerib eelseisvatel kohalike omavalitsuste valimistel valimisliidu Õige Valik ridades.

Põhjarannik võttis esmalt ühendust Asja Seletskajaga, et mõista, milles asi. “Jah, ma helistasin, sest mul paluti Igorile see informatsioon edastada,” kinnitas naine, kuid keeldus samas täpsustamast, kes nimelt see salapärane helistaja oli.

“Sel pole tähtsust, kes palus. Ainuke, mida saan kinnitada, on see, et mulle helistati ja küsiti, kas on võimalik Igorile edasi öelda, et tema seda üritust ei juhi. Olen asjast kaugel ja palun mind mitte segada teie poliitilistesse mängudesse,” ütles Seletskaja.

“Tegime stsenaariumi ümber”

Kultuurikeskuse juht Svetlana Korotkova, kes kuulub Keskerakonda ja on ühtlasi kohaliku volikogu liige, distantseeris end juhtunust − öeldes, et kõnealuse ürituse korraldaja on Kohtla-Järve loomemaja koreograaf Tatjana Tulskaja.

Tulskaja teatas, et kutsub oma üritust juhtima seda, keda tahab. “Põhjarannik nii muretseb Igori pärast? Väga huvitav! Miks te ei kirjuta üritustest, mis meil toimuvad? Leidsin palju parema õhtujuhi, kes räägib mõlemas keeles. Mul saab olema kaks õhtujuhti, kellest üks räägib eesti ja teine vene keeles. Tegime stsenaariumi veidi ümber. Meie leidsime professionaali − Igor pole professionaal. Kas Igor on instituudi lõpetanud? Ta on garderoobitöötaja,” ütles Tulskaja.

Samas keeldus ta nimetamast, kes on see väärt professionaal, kelle ta olevat leidnud. “Mind on mitu korda kutsutud konferansjeeks just selle pärast, et kuulun sellesse kultuurikeskuse töötajate vähemusse, kes oskavad heal tasemel nii eesti kui ka vene keelt,” kommenteeris Bronštein. Esimene selline üritus, kus ta õhtujuhi ametis oli, oli 2015. aasta 29. detsembril toimunud tollase linnapea Jevgeni Solovjovi vastuvõtt.