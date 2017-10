Uue identiteedi ootuses

6. oktoober 2017

5. oktoobrist algab kohalike valimiste e-hääletus ning ka eelhääletus maakonnakeskustes. Seekordsed valimised on teistsugused juba seetõttu, et omavalitsustest on üle käinud haldusreformi karm käsi. Riigikohus jättis rahuldamata Lüganuse valla kaebuse sundliitmise kohta Kiviõliga ja oma otsust ootab veel Illuka. Aga fakt on see, et kui eelmistel kohalikel valimistel valiti Ida-Virumaal volikogu 20 omavalitsuses, siis selleks korraks on meil linnu-valdu alles 8.

Eks see haldusreform tekitab nüüd paljudes liidetud omavalitsustes segadust nii valijate kui ka valitavate peades, sest räägitagu mida tahes, on reformiga senine kohalik identiteet siiski mõnevõrra segi paisatud. Ja olekski palju oodata, et Mäetaguse elanik on kohe valmis selleks, et uus vallavõim hakkab nüüd olema Iisakus, ning kohtlanõmmekale oleks arusaadav, kuidas võimukeskuse kolimine Toilasse tema elu paremaks teeb.

Sellest lähtuvalt on küllap segaduses ka kandidaadid. Mida, kui palju ja kus lubada? Varem ju teati oma valda ja enda valijaid oluliselt paremini kui nüüd, mil Iisaku kandidaat peab midagi ka Tudulinna ja Alajõe valijale lubama ning Kohtla elanik peab hääli püüdma ka Vokast. Ja nii ongi eri nimekirjade ja kandidaatide lubadused ja plaanid erisuguse haarde ja mõõtmega. Kes lubab piirkondlikku vallasisest ühistransporti, kes jälle ühe küla tiigi korrastamist.

Küllap loksub see olukord aja jooksul siiski paika ning uute valdade elanikel tekib ka pikapeale uus identiteeditunnetus. Kui uus omavalitsus muidugi neist liialt ei kaugene.