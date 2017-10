Põhjarannik 6. oktoobril

6. oktoober 2017

Ida-Virumaa aasta äriteo 2017 tiitli pälvis Sillamäe sadamas tegutsev aktsiaselts Silsteve uue konteinervedude terminali töö käivitamise eest. Ühe konkursi korraldaja, Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on eriti tähelepanuväärne, et konteinervedude terminal hakkas tööle transiidisektori jaoks väga pingelisel ajal. “Samuti on oluline, et uue transpordikanali avamine mõjutab soodsalt Ida-Viru ettevõtlust, võimaldades kiiremini tarnida oma tooteid välisturgudele ja hoida kokku logistikakulusid,” lausus Ilmjärv.

***

Maakondlikule õpetajate päeva pidulikule tähistamisele olid teiste seas kutsutud haridusinimesed, kel algas koolis või lasteaias esimene õpetaja-aasta. Kiviõli 1. keskkooli vastne vene keele õpetaja Alena Fedotova sai eile tähistada oma esimest ametiga seotud pidupäeva kaks korda: hommikul koolis toimunud aktusel, mille sisustasid abituriendid, ja õhtul Jõhvi kontserdimajas, kus Ida-Virumaa omavalitsuste liit korraldas traditsioonilise maakondliku õpetajate peo. “Iga päev on isesugune ja ma saan tegelda lastega,” rõõmustas Fedotova oma erialavaliku üle, arvates, et rõõmu jätkub kauemaks ja ta läheb koolist ka pensionile. Kohtla-Järvelt pärit Fedotova elab Narvas, aga sõidab tööle Kiviõlisse. “Otsustasin, et soovin töötada väikeses eesti koolis, ja Kiviõli kool otsis vene keele õpetajat,” selgitas ta.

***

Narva rannahoone teisel korrusel tühjalt seisnud ruumidele leiti lõpuks rentnik ning akendest avaneva kauni vaatega kohvik-restoran avatakse detsembris. Nime saab ta saab ühe Narva bastioni järgi Fortuna − see ajalooline kivihiid paikneb uue restorani lähedal.