Kaalumise koht

5. oktoober 2017

Töökoha loomise toetuse taotlemise finišijooneni on veel kolm kuud, aga protokolli sisu enam-vähem teada.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski unistus rohkem kui 900 uuest töökohast Ida-Virumaal jääb kättesaamatuks, kui ta just ei otsusta toetuse maksmise tähtaega pikendada. Kord on seda juba tehtud, samuti on leevendatud toetuse saamise tingimusi.

Näha on, et muudatused on kasvatanud tööandjate huvi, mis alguses paistis leigevõitu olevat. Praeguseks on toetus motiveerinud tosinat ettevõtjat Ida-Virumaal töökohti looma, vähendades nende riske ja kulusid uute töötajate värbamisel ning töötamise esimesel aastal.

Positiivne on, et kui alguses loodi toetuse abil töökohti peamiselt puidutöö ja õmbluse valdkonnas, siis aja jooksul on tööandjate spekter muutunud mitmekesisemaks. Riigi toetust on tootmise laiendamiseks kasutanud näiteks Ida-Viru mööblitootjate lipulaev TNC-Components ja Narva edukas elektrimootorite tootja OÜ Waldchnep.

Töötukassa andmetel on viimasel hetkel ärganud ka mõned ettevõtted, kes oleksid valmis oma tootmise Ida-Virumaale tooma, aga ei pruugi enam jõuda toetust taotleda. Nagu ikka Eestis kombeks: algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama.

Kui tegu on tõeliste tegijatega, kes annaksid Ida-Virumaal tööd sadadele inimestele, tasuks kaaluda, ehk on mõistlik toetuse maksmise aega veel kord pikendada. Praegu on toetusest kõige rohkem võitnud Ida-Virumaal juba tegutsevad tööandjad, kes on selle abil oma tegevust laiendanud. Pikendamisel tooks 20+ programm siia investeeringuid ka mujalt.