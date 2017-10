Riigi toetusega on lisandunud pool tuhat töökohta

5. oktoober 2017

Töökoha loomise toetusega on Ida-Virumaal palgatud 460 pikaajalist töötut. Lähinädalail peaks saama ületatud poole tuhande piir.

Töökoha loomise toetust on Ida-Virumaal tegutsevatel ettevõtetel olnud võimalik taotleda alates eelmise aasta 1. maist. Eelduseks on vähemalt 20 pikaajalise töötu palkamine.

Septembri lõpu seisuga on töötukassa sõlminud 460 töökoha loomise toetuse lepingut. Kõige rohkem on tekkinud töökohti puutöö, õmbluse ja turismi valdkonnas.

Töömahud kasvavad

Üks viimaseid töökoha loomise toetuse kasutajaid on peagi 11 aastat Narvas tegutsenud ja üle 110 töötajaga OÜ Waldchnep, mis tegeleb elektrimootorite tootmisega.

“Üldiselt me pole selline ettevõte, kes toetust palub, üritame ise hakkama saada. Aga kui töötukassa ise aktiivselt seda programmi tutvustas, saime aru, et see on hea mõte. Niikuinii otsime kogu aeg inimesi, sest töömahud on kasvanud,” selgitas Waldchnepi juhatuse liige Aare Pihelgas.

Ettevõte on toetusega palganud 27 inimest ja kasutanud töötajate leidmiseks ka töötukassa korraldatud värbamispäevi.

“Meile pole see takistus, et sihtrühmaks on vähemalt pool aastat töötuna arvel olevad inimesed. Sellise kvalifikatsiooniga inimesi, keda meil vaja, lihtsalt ei leidu. Seetõttu õpetame töötajad ise välja ning kõige olulisem on inimese soov tööd teha ja kohusetunne,” selgitas Pihelgas.

Waldchnepi toodang eksporditakse Euroopasse. Enamikku Narvas valmistatud elektrimootoreid kasutatakse kraanade valmistamisel.

Suurem osa toetusega loodud töökohtadest ongi tulnud Narva piirkonda.

“Peaaegu kõik Narva suuremad õmblusettevõtted osalevad 20+ projektis. Varem kasutasid nad palgatoetust ja kui avanes võimalus võtta korraga tööle rohkem inimesi, siis nad otsustasid proovida. Tänu suurtele tellimustele tööd jätkub,” ütles töötukassa Narva büroo tööandjate konsultant Sabina Kornejeva.

Viimastel kuudel on toetuse kasutajate ringi lisandunud ka mitu turismiettevõtet: OÜ Noorus hiljuti avatud Liivaranna hotelliga ja OÜ Travel Balt, kellele kuulub Narvas hotell Inger.

“Kui ettevõte ostis kaheksa kuud tagasi hotelli Inger, oli seal töötajaid 30 inimese ringis. Nüüd on ligi 60. Oleme võtnud tööle 35 inimest, neist 20 töökoha loomise toetuse abil. Kõigepealt võtsime inimesed kaheks-kolmeks kuuks tööpraktikale ja nendega, kes vastasid meie tingimustele, sõlmisime töölepingu,” rääkis OÜ Travel Balt arendusjuht Vladimir Izotov.

Tööjõu leidmisele aitas tema sõnul kaasa spaahotelli Meresuu pankrot.

“Saime Meresuu endisi töötajaid, kes olid selleks ajaks olnud tööta kauem kui kuus kuud ning sellega töökoha loomise toetuse sihtrühmaks. Arendusplaanide raames oli töötajaid juurde vaja nii hotelli kui restorani poolele. Lisaks avasime pesumaja, kuhu võtsime tööle ka vähenenud töövõimega inimesi, kelle eest ei pea tasuma sotsiaalmaksu, mis on ettevõttele suurepärane.”

Palju skepsist

Izotovi sõnul tuli töökoha loomise toetus ettevõttele soodsal ajal, kui hotellis olid käsil suured rekonstrueerimis- ja arendusplaanid ning korraga oli vaja suurt hulka töökäsi.

“Olen rääkinud teiste regiooni ettevõtjatega ja paljud leiavad, et kui olemasolevatele töötajatele tuleb juurde võtta 20+ inimest, on see siiski liiga suur arv. Eriti juhul, kui on tegutsev, mitte alustav ettevõte. Olen sellest vestelnud ka minister Ossinovskiga [tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski − toim.]. Võib-olla valitsus võtab seda kuulda,” arutles Izotov.

Uusi töökoha loomise toetuse lepinguid saab sõlmida aasta lõpuni. Tööandjatel, kes taotlevad toetust 2017. aastal ja palkavad töötu tähtajatu töölepingu alusel, on õigus saada toetust 12 kuud.

“Praegu käib lepingute ettevalmistamine mitme ettevõttega, nii et lähinädalatel saab ilmselt 500 piir ületatud. Kui tagasilööke ei tule, siis pole ka 600 loodud töökohta aasta lõpuks ebareaalne,” arvas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Toetusest huvitatud ettevõtjad tegutsevad tema sõnul puidu-, ehituse, metalli- ja õmblemise valdkonnas. “On ärganud ka mõned ettevõtted, kes tahaksid Ida-Virumaale investeerida, aga kes võivad toetuse taotlemisega hiljaks jääda,” märkis Teelahk, lisades, et praegu pole tulnud signaali, et riik selle maksmist pikendaks.

Töökoha loomise toetus kehtestati ajutise kriisimeetmena ja algul kavatseti seda osutada kuni 2017. aasta lõpuni. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski pikendas aga toetuse maksmise tähtaega järgmise aasta maini, lootes sellega tööle saada 900 idavirulast.

Teelahk arvas, et unistada tulebki suurelt, aga ka 600 uut töökohta poleks paha, arvestades, kui palju on olnud toetuse suhtes skepsist.

“Ühelt poolt arvati, et vaevalt on üldse tööandjaid, kes tahavad seda kasutada. Teisalt oldi kindlad, et tööandjad ei taha võtta pikaajalisi töötuid. Töötukassa panustas palju, et see õnnestuks. Meie meeskonnas toimus muudatusi, et hingata tööandjatega ühes rütmis ja neid motiveerida,” rääkis Teelahk.