Narva saab oma rahvusvahelise festivali

5. oktoober 2017

Tallinn Music Weeki tiimi eestvedamisel toimub järgmise aasta septembris Narvas muusikafestival, mille näol oleks tegu eelkõige linnafestivaliga, mis kaasab häid kohalikke tegijaid, tutvustab põnevaid esinemiskohti, toob kohapeale põneva rahvusvahelise programmi ja seltskonna ning aitab kaasa linna kuvandi positiivsele ümberkujundamisele.

Tallinn Music Weeki (TMW) eestvedaja Helen Sildna ütles pärast hiljutist Narva-külastust, et on TMW meeskonnaga juba paar aastat Narva peale mõelnud, aga ei tundunud − kuni viimase ajani −, et see õige hetk juba käes on.

Õige hetk on käes

“Nüüd tundub, et on. Festivali teha on alati tore ja äge, aga meid huvitavad veel enam asjad, mis sellega kaasas käivad: kuidas teha koostööd ja luua kohalikku võrgustikku. Meie kaasamõtlejate ringis on juba head kolleegid, kes teevad Telliskivi loomelinnakus Vaba Lava ja loovad Narvas aadressil Linda 2 loomekeskust, Kreenholmi arendajad, Narva kolledž, Narva linn eesotsas noore andeka peaarhitekti Ivan Sergejeviga. Soovime kaasata kõiki aktiivseid tegijaid, kel on huvi ja soovi kampa lüüa, lisaks muidugi ideid ja tegijaid üle Eesti ning Euroopa, samuti korraldajaid ja edumeelseid organisatsioone Venemaalt,” ütles Sildna.

Sildna sõnul oli üle-eelmisel nädalal toimunud visiit, mis leidis aset kultuuriministeeriumi ja Narva linnapea eestvedamisel, hea ning laiapõhjaline algatus, saamaks aru, kes võiksid veel olla need loomevaldkonna tegijad, kes tahaksid senisest rohkem Narva suunal teha.

“Kohapeal on palju progressiivseid tegijaid ja algatusi, seal on häid ettevõtmisi: Ro-Ro klubi, Oleg Pissarenko oma “IDeeJazziga”. Väga äge on kohalik kunstiresidentuur, mis on Kreenholmi arendajate, Eesti kunstiakadeemia ja kultuuriministeeriumi ühisprojekt. Tänuväärt on kõik algatused, mida kultuuriministeerium on Narvas aktiivselt toetanud. Kõik tehtu on oluline ja tekitab positiivse lumepalliefekti, mida saab ühiselt veelgi kasvatada,” leiab Sildna.

Kogukonnafestivali hõng

Sildna meelest võiks järgmise aasta septembris toimuv festival kasutada juba olemasolevaid häid initsiatiive ja tegu saaks olema − nagu ka TMW näol on − linnaruumifestivaliga; et lokatsioonidena oleks kaasatud võimalikult palju paiku üle linna ja lisanduks ka kogukonnafestivali hõngu − nagu on Kalamajas või Uues Maailmas.

“Mõtleme sellele, kuidas narvakaid festivali kaasata. Kas õnnestub näiteks korraldada kodukohvikuid ja muusikalavasid inimeste koduhoovides või muudes väärt paikades, kus inimestel meeldib aega veeta. Kindlasti tahaks teha midagi heas mõttes hullu ja visuaalselt ägedat Kreenholmi tehases. Tegu on sellise keskkonnaga, et kui sinna satuvad vähegi loomingulised inimesed, hakkavad neil käed sügelema. Narva on koht, mis inspireerib töötama noorte julgete kunstnike, arhitektide ja disaineritega,” rääkis Sildna.

TMW-l on aina paremad suhted Vene muusikaringkondadega. Näiteks hiljuti käidi oma Narva festivali ideed testimas Moskva Music Weekil ning uuriti, mis nägu sealsed noored edumeelsed muusikainimesed teevad, kui neile öelda: “Narvas tuleb muusikafestival.” Sildna sõnul süttis Venemaa kolleegide silmis tuluke küll: “Võtame Peterburist bussid, laadime peale 30 bändi ja kõik toimib.” Narvas kõlaks seega nii uus, äge Vene muusika kui muusika ansamblitelt üle Euroopa.

Narva ongi järgmine!

“Tahaks, et see festival poleks vaid mingi järjekordne anonüümne üritus, üks paljudest, vaid kõnetaks väga erisuguseid inimesi, nii narvakaid endid kui ka külalisi; et sellest saaks tõeline Narvat ja maailma ühendav sündmus,” kommenteeris ettevõtmist peaarhitekt Ivan Sergejev.

“Narva festival on suurepärane algatus, mis aitab avada meie vägeva piirilinna potentsiaali kohtumispaigana, sõpruse sillana. Olen väga rõõmus, et just Helen Sildna on võtnud selle festivali korraldamise − ja Narva laiemalt − oma tähelepanu alla. Tema ja ta meeskonna puhul olen kindel, et ideest jõutakse suurepärase tulemuseni, mis on rõõmuks nii narvakatele, festivali külalistele ülejäänud Eestist, Venemaalt kui ka läänest. Vaba Lava ja Linda 2 meeskond on vajaduse korral nõu ja jõuga abiks,” ütles Vaba Lava juht Allan Kaldoja.

“Hakkasime rääkima sellest, et Narva vajab uut tüüpi narratiivi. Esimene pealkiri, mis rahvusvahelises ajakirjanduses Narvaga seondub, on “Is Narva next?“. Tekkis idee see heas mõttes ümber pöörata ja teha sellest positiivne avaldus: “Yes − Narva is next!” Jah, Narva on järgmine, aga hoopis teises, positiivses mõttes,” leiab Sildna.