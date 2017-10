Põhjarannik 4. oktoobril

4. oktoober 2017

Töökoha loomise toetusega on Ida-Virumaal palgatud 460 pikaajalist töötut. Lähinädalail peaks saama ületatud poole tuhande piir. Üks viimaseid töökoha loomise toetuse kasutajaid on peagi 11 aastat Narvas tegutsenud ja üle 110 töötajaga OÜ Waldchnep, mis tegeleb elektrimootorite tootmisega. “Üldiselt me pole selline ettevõte, kes toetust palub, üritame ise hakkama saada. Aga kui töötukassa ise aktiivselt seda programmi tutvustas, saime aru, et see on hea mõte. Niikuinii otsime kogu aeg inimesi, sest töömahud on kasvanud,” selgitas Waldchnepi juhatuse liige Aare Pihelgas. Ettevõte on toetusega palganud 27 inimest ja kasutanud töötajate leidmiseks ka töötukassa korraldatud värbamispäevi.

***

Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnaosas on üha vähem kütte eest võlgu olevaid ja selle tõttu plommitud maju. Orul algas küttehooaeg täielikult renoveeritud soojustorustiku käikuandmisega, Kukrusel rekonstrueeritakse katlamaja, et viia see üle vedelgaasile.

***

TTÜ Virumaa kolledži tudeng Igor Bronštein paluti Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuva tantsufestivali “Maailma rahvaste tants” konferansjeeks, aga nädal hiljem anti talle teada, et teda ei taheta üldse ses rollis näha. Noormees seostab juhtunut oma kandideerimisega eelseisvatel kohalike volikogude valimistel opositsioonilises valimisliidus Õige Valik.