“Kuldne Mask” pakub tänavu uut moodi teatrielamusi

4. oktoober 2017

5. oktoobril algab järjekorras kolmeteistkümnes teatrifestival “Kuldne Mask Eestis”. Sel aastal saab etendusi vaadata Narvas, Tallinnas, Tartus ja Sillamäel ning kõikidel festivaliprogrammi kuuluvatel etendustel ja muudel üritustel on sünkroontõlge eesti keelde.

“Festival “Kuldne Mask Eestis” esitleb 5.-17. oktoobrini Tallinnas, Tartus, Narvas ja Sillamäel viimaste hooaegade paremaid vene teatrilavastusi, mis on jõudnud Venemaa kõrgeima professionaalse teatri preemia Kuldne Mask laureaatide sekka,” ei väsi festivali direktor Svetlana Jantšek uhkusega kordamast. “Esimest korda saab meie festival avalöögi Eesti sügispealinnas Narvas: festivali avab Fjodor Dostojevski romaani ainetel valminud vaatemänguline, emotsionaalselt rikkalik ja tehniliselt üsnagi keerukas balletietendus “Café Idiot” teatri Ballett Moskva artistide esituses. Eelmisel aastal toimunud “Kuldse Maski” festivalil valiti Aleksandr Pepeljajevi töö parimaks nüüdistantsu kategoorias.”

Jantšek rõhutas, et Eestiski tuntud koreograafi lavastus on suunatud laiale vaatajaskonnale ning pakub huvi mitte ainult modernse balleti austajatele, vaid kõigile neile, kes on avatud uutele vormidele ja klassika vabamale tõlgendamisele. Seda lavastust näevad vaatajad Narvas, Tallinnas ja Tartus.

Uued kohtumised Pjotr Fomenko stuudioga

Teatri Pjotr Fomenko Stuudio (Moskva) etendust “Suveöö unenägu” nimetatakse stiililt laitmatuks. Ivan Popovski (Makedoonia) lavastus pälvis eelmisel aastal “Kuldse Maski” hooaja parima lavastuse preemia. “Suveöö unenägu” üllatab teatrimaagiaga isegi neid, kes saalis vahetevahel igavlema kipuvad. Lavastaja segab julgelt omavahel kokku salapärase romantilise tooni ja avaliku iroonia, teatraalsuse ning tõelise kire.

Pjotr Fomenko teater pole küll ammu Tallinnas käinud, ent tõelised teatrihuvilised teavad, et varasematel aastatel on Fomenko stuudio tänu produtsent Adolf Käisi pingutustele olnud Tallinnas sage ja oodatud külaline.

Festivali eriprojekt

Festivali “Kuldne Mask 2017 Eestis” eriprojekt on Moskva ooperiteatri Helikon-Opera ooperi “Doktor Haass” Euroopa esietendus. Lavastus on esitatud Kuldse Maski preemiale kuues kategoorias ning see põhineb Ljudmila Ulitskaja libretol ja helilooja on Aleksei Sergunin. Muusikalise sisu poolest novaatorlik ooper (sisaldab džässi, baarimuusikat, punkrokki ja minimalismi) jutustab tuntud arstist ja filantroobist, kes pühendas oma elu kinnipeetute ja sunnitööle saadetute saatuse kergendamisele. Ooperit saab Vene teatris kuulata-vaadata 15. oktoobril kell 16 ja 19.

Helikon-Opera solistid astuvad üles ka Sillamäel: 14. oktoobril toimub seal galakontsert, kus kõlavad populaarsed ooperi- ja operetiaariad, romansid ja laulud.

Samal päeval etendub seal ka interaktiivne lasteetendus “Sammude muusika” − kaasakiskuv vaatemäng ja tegevus, kus lapsed saavad muu hulgas teada, kuidas multifilmi helindatakse.

Teised kultuurikeskused ootel

Svetlana Jantšeki sõnul on etenduste andmine teistes linnades keeruline, kuna raske on leida sobivaid esinemisplatse, “Kuldse Maski” üks tingimus aga on see, et lavastusi peab näitama muutmata kujul. “Kuid sillamäelastel on tänavu vedanud ning nad saavad näha kahte põnevat projekti. Muidugi tooksime me meelsasti midagi ka Jõhvi ja Kohtla-Järvele, sest nendeski linnades on meil palju vaatajaid, kes käivad etendustel Tallinnas. Niipea kui võimalus avaneb, tuleme meeleldi ka Jõhvi kontserdimajja ja Kohtla-Järve kultuurikeskusesse,” lubas Jantšek.

Magustoiduks “Vene romaan”

Festivali lõpetab 16. ja 17. oktoobril rahvusooperis Estonia etenduv Vladimir Majakovski nimelise teatri (Moskva) etendus “Vene romaan”, mille on lavale seadnud Leedust pärit lavastaja Mindaugas Karbauskis. Sel aastal sai etendus Kuldse Maski peaauhinna parima suurvormilise lavastuse kategoorias ning see märgiti ära ka parima dramaturgi (Marius Ivaškevicius) ja parima naisosatäitja kategoorias (Jevgenia Simonova). “Vene romaan” on pühendatud Lev Tolstoi naisele.

Vaatajatele pakuvad huvi nii reaalsete inimeste kui ka Lev Tolstoi romaani väljamõeldud kangelaste hingemured. Festivali korraldajad rõhutavad, et tegemist on täielikult vene psühholoogilise teatriga, mis on südamelähedane kõigile neile, kes traditsioonidest lugu peavad.

Nagu ikka, toimuvad festivalipäevadel ka loomingulised kohtumised lavastajate ja näitlejatega, vaatajate arutelud ning näitused − midagi igale maitsele.

Svetlana Jantšeki sõnul püüab “Kuldse Maski” meeskond teha kõik selleks, et piletite hinnad püsiksid möödunud aastate tasemel, ning õnneks on see neil tänavu õnnestunud − piletid maksavad 6-55 eurot. Festivali müügijuht Ksenija Kuzmina ütles, et kõikidele Ida-Virumaal toimuvatele üritustele pileteid veel on, kuid enam mitte palju ning seetõttu tasuks kõigil teatrihuvilistel kiirustada.