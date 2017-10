Pargikeskuse ehitus läheb sel sügisel lahti

4. oktoober 2017

Üle kahe aasta tardunud olekus olnud tulevase Jõhvi pargikeskuse ehitusplatsile võivad veel sügisel kopad ilmuda, sest selleks reedeks on välja kuulutatud ehituse alustamise tseremoonia, kuhu oodatakse ka peaminister Jüri Ratast.

Kurioossel moel leiab see aset kõigest kuu aega pärast seda, kui selle ehituse eestvedaja Allan Mänd otsustas kohalikel valimistel üllatuslikult kandideerida Jõhvi volikogusse Keskerakonna nimekirjas. Männi sulest ilmus hiljuti Keskerakonna reklaamlehes ka väike kirjutis pealkirjaga “Kauaoodatud keskus tuleb!”, milles ta märgib, et vahepealsetele poliitilistele ja majanduslikele mängudele vaatamata on pingeline töö keskuse rajamise nimel käinud edasi ja 6. oktoobril pannakse tulevasele kompleksile nurgakivi ning sellele üritusele on oodata ka valitsusjuhti, mis rõhutab investeeringu olulisust piirkonnale.

Ehitus algab kuu aja pärast

Mänd ütles Põhjarannikule, et seoseid tema Keskerakonnas kandideerimise ja pargikeskuse ehituse jätkamise vahel ei ole. “Kujunes lihtsalt nii, et mitmed küsimused lahenevad just nüüd ja sel sügisel saame lõpuks ehitusega pihta hakata,” sõnas ta, pidades silmas nii laenu kokkuleppimist, ehitaja väljavalimist kui ka muudatusi omanike ringis.

Mänd ise taandus OÜ Jõhvi Pargikeskuse Arendus omanike ringist 2015. aastal suvel, kui prokuratuur esitas talle altkäemaksusüüdistuse Jõhvi vallavalitsuse liikmele Märt Maritsale arvuti andmise pärast ja Maritsa hilisema töölevõtmise pärast samasse osaühingusse. Nüüd veab Mänd seda ettevõtmist ise palgatöötajana, olles ametis projektijuhina.

Jõhvi Pargikeskuse Arenduse omanik on 51 protsendiga EKE KV kaudu Eestis tuntud investeerimisfirma EKE Invest, mille omanike ringis on Koit Uus, Endel Palla ja mitmed tuntud Eesti ettevõtjad. 40 protsenti kuulub osaühingule Fogoza, mis omakorda kuulub perekond Drajevile, kes ehitas üles Ehituse ABC kaupluseketi, mille nad müüsid 2007. aastal. 5protsendine osalus on Jõhvi vallal. Põhjarannikule teadaolevalt on EKE juba pikemat aega soovinud sellest ettevõtmisest väljuda ja ostu-müügitehing uue investoriga vormistatakse lähiajal.

Männi sõnul algab ehitus kõigi eelduste järgi oktoobri lõpus, mil lõpevad tööd naabruses oleva Puru tee pikenduse ehitusel. Esimeses etapis valmib 2019. aasta kevadeks pargikeskuse osa, kuhu tulevad kaubanduspinnad, kolme saaliga kino, laste mänguala ja treeningusaalid. Seejärel on kavas alustada jäähalli, hotelli ja veekeskuse ehitust. Esimese etapi ehituse maksumus on käibemaksuta 22 miljonit eurot. Teine etapp peaks tulema odavam, kuid selle suurust ei söanda Mänd praegu välja öelda. “Selge on, et ehituse edasilükkumisega on hinnasurve pidevalt tugevnenud,” tõdes Mänd.

Kogu kompleksi on projekteerinud büroo Luhse ja Tuhal, kelle töödeks on Jõhvis muu hulgas ka kontserdimaja, lasteaed Pillerkaar, promenaad ja veel mitmed objektid.

Et hoonel pole veel isegi vundamenti, siis ei toimu reedel klassikalist nurgakivi panekut. “Oleme soetanud ühe metallkasti, mille pilusse saavad kõik huvilised ligemale kuu aja jooksul lasta oma soove tuleviku jõhvilastele. See kast paigaldatakse tulevase keskuse jalutusgalerii põranda alla ja see tähistatakse plaadiga,” sõnas Mänd.

Surnud punktist liikuma

Jõhvi valda OÜ Jõhvi Pargikeskuse Arendus nõukogus esindav vallavolikogu liige Ilmar Aun ütles, et nõukogu kogunes viimati maikuus ja seal oli jutuks, et ehitust tuleks peagi alustada, sest muidu väljastatud ehitusluba aegub. “Aga konkreetset infot ehituse alustamise kohta pole nõukogus arutatud,” lausus ta.

Auna hinnangul püüab Keskerakond ilmselgelt eelseisvat nurgakivi paneku tseremooniat oma valimiskampaanias ära kasutada. “Aga vallakodanikuna on mul hea meel, kui see ehitus ka tõepoolest lõpuks surnud punktist edasi liigub,” ütles ta.

Tema sõnul ei saa ettevõtjatele seada tingimuseks, et nad alustaksid korraga mõlema etapi ehitust. “Selle nõudmisega tõrjus eelmine vallavalitsus juba ühe huvitatud investori. On selge, et sellises keskuses saavad jäähall ja ujula tegutseda siis, kui kõrval on toimiv kaubanduse pool. Selline on reaalsus, kuigi alati jääb õhku risk, et vaba aja objektid võivad eri põhjustel valmida ka loodetust hiljem,” arutles Aun.

Peaministri büroo ei saanud eile veel kinnitada, kas Jüri Ratas osaleb reedel Jõhvis pargikeskuse nurgakivi panekul või piirdub kirjaliku tervituse saatmisega. Küll aga võib kohal olla riigihalduse minister Jaak Aab, kes plaanib sel päeval Ida-Virumaa külaskäiku.