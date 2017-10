Poliitiline keskus

4. oktoober 2017

Võib mõista kohalike poliitikute kiusatust kasutada Jõhvi pargikeskuse rajamist ära oma valimiskampaanias.

Keskerakonna volikogu esimehe kandidaat Arthur Seppern hõiskas nurgakivi panekust juba mitu nädalat tagasi, haarates Jõhvi rahvajooksu autasustamisel mikrofoni. Reformierakonna vallavanemakandidaat Aivar Surva poseerib samuti oma videoklipis pargikeskuse tühja krundi servas ning pajatab sellest, kuidas see objekt ootab mõistlikke vallajuhte ja investoreid. Neli aastat tagasi oli sama objekt tookord enim hääli kogunud valimisliidu Jõhvi Heaks valimiskampaania nurgakivi.

Selle keskuse rajamise kadalipulist teekonda on Põhjarannik viimaste aastate jooksul põhjalikult kajastanud. Tõsiasi on, et ükski valimisliit ega erakond seda objekti reaalselt ei ehita, selle riski võtavad ikkagi ettevõtjad ja pangad. Seepärast on ka küllaltki kohatud katsed püüda selle objektiga seoses lõigata loorbereid või parteilisi dividende.

Ka arendajad ise peaksid püüdma poliitiliste seoste tõmbamise võimalusi minimeerida, kuigi Jõhvi uus vanasõna “Nii kui Mänd Keskerakonda kandideerima läheb, hakkavad pargikeskuse asjad kohe libedalt veerema” on juba nii või naa sündinud.

Kui palju sel vanasõnal tegelikkusega pistmist on, näitab elu. Aga kõige tähtsam on, et selle Jõhvi jaoks olulise keskuse ehitus tõepoolest pikka aega olnud surnud punktist edasi liiguks ega piirduks vaid ühe tseremooniaga, mis “asjaolude kokkulangemisel” toimub paar nädalat enne valimisi.