Üle võlli läinud küsimus

30. september 2017

Äärmiselt pentsik, et maakonnakeskuses Jõhvis on valimisvõitluse üheks põhiteemaks kujunenud Jõhvi hooldekeskuse endisele juhile Elle Seliverstovale valla eelarvest lahkumishüvitise maksmise asjaolude väljaselgitamine.

Muidugi, kui on kahtlusi, et seejuures on reegleid rikutud, siis tuleb püüda asjaolud võimalikult kiiresti selgeks teha ja hinnata, mida selle teadmisega peale hakata.

Kuid suvel võimupöörde käigus sündinud Ossipenko-Neglasoni võimuliit on teadlikult valinud selle teema eelseisva valimisvõitluse põhiteemaks. See oleks justkui kõige tähtsam küsimus, mis määraks ära Jõhvi valla edasised arengud järgneva nelja aasta jooksul. Suvel oli see uue võimuliidu esimesi asju, mis käsile võeti. See pähkel veeretati puremiseks revisjonikomisjonile. Teades selle koosseisu polariseeritust ja küsimuse mitmeti tõlgendamise võimaluste rohkust, polnud keeruline ette näha, et sealt sisulist lahendust ei tule.

Ossipenko enda meediakanalites käsitlevad seda oma mätta otsast põhjalikult tema valimisliidu liikmed. Niina Neglason kutsub selle arutamiseks kokku erakorralise volikogu istungi, kus muid küsimusi päevakorras pole. Ligemale tund aega kestev vaidlemine ei tee samuti targemaks muu poolest, kui politsei ja prokuratuur saavad viimaste aastate püsikundelt − Jõhvi võimudelt − taas tööd.

Põhjarannik soovib, et samasugust kirge ja sädet jaguks samadel poliitikutel ka selliste küsimuste puhul nagu töökohtade, investeeringute ja turistide Jõhvi meelitamine ning siinse elukeskkonna parandamine.