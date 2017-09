Põhjarannik 30. sepembril

30. september 2017

Üle seitsme miljoni euro maksnud ja rohkelt ka lõhkamistöid nõudnud Sillamäe uus kahetasandiline liiklussõlm on valmis. Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Kaupo Sirk ütles, et tegu on ühe suurema tänavu Eestis valminud tee-ehitusobjektiga ja Ida-Virumaal järgmisi sellega võrreldava mahuga tee-ehitusi plaanitud pole. 85 protsenti ehituseks kulunud seitsmest miljonist eurost tuli Euroopa Liidult.

***

Neljapäeval Geneva keskuses toimunud Narva ja Narva regiooni tulevikku käsitlenud ärikonverentsil jäi kõlama, et piiriregiooni ärikeskkond pole just kõige parem. Sealset potentsiaali takistavad kasutamast endiselt vilets geopoliitiline kliima ja inimeste kehvad elutingimused. “Ma tean, et siin ei ole staadioni, ei ole teatrit, pole üht ega teist,” kritiseeris Tiit Vähi. “Kui võrrelda kahekümne aasta jooksul toimunud arengut Narvas ja Eesti suuruselt neljandas linnas Pärnus või suuruselt teises linnas Tartus või isegi Rakveres, Haapsalus, Kuressaares, siis seal on arengut rohkem, seal kasutatakse oma potentsiaali paremini ära. Milles asi on? Kas tõesti on siin inimesed halvad? Ei, siin on head inimesed ja head spetsialistid. Minu arvates on põhjus selles, et suhted naabrite − Eesti ja Venemaa vahel on väga halvad.”