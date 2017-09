Piinlik edetabel

29. september 2017

Igakuised kinnisvaraturu ülevaated pole pikemat aega näidanud Ida-Viru linnade kohta midagi head.

Kui eriti pealinnas, aga ka mõnes teises suuremas linnas on tunda uue kinnisvarabuumi hõngu, mille tulemusel korterid ja majad lähevad üha suuremasse hinda, siis Narvas, Jõhvis ega ammugi mitte Kohtla-Järvel pole toimunud mingeid märkimisväärseid muutusi. August näitas hoopis selget suunda allapoole.

See tähendab, et hinnalõhed Ida-Viru linnade ja teiste Eesti suuremate keskuste vahel kärisevad muudkui laiemaks. Ühes pealinna odavamas linnaosas Lasnamäel oli augustis tehingutepõhine korteri ruutmeetri keskmine hind 1438 eurot. Sellele on väga lähedale jõudnud Tartu − 1356 eurot. Pärnu on lähenemas tuhande euro piirile. Rakveres ja Viljandis ulatub ruutmeetri hind 650 ja 700 euro vahel.

Ida-Viru linnade liidriks olevas Narvas on see samas kukkunud alla 400 euro, Jõhvis alla 200 ja Kohtla-Järve oli see ei rohkem ega vähem kui 79 eurot. Kohtla-Järve inimeste kodud on kaheksa korda odavamad kui 60 kilomeetrit eemal asuvas Rakveres ja 17 korda odavamad kui Tartus, Tallinnast ei tasu närvide säästmiseks rääkidagi.

Kinnisvara väärtus on küllaltki objektiivne hinne kogu piirkonna elukeskkonnale. Kohtla-Järve, Narva ja Jõhvi juhid, kelle pikaajalise valitsemise ajal on nende linnade kinnisvara väärtust nii kange sularežiim tabanud ja kes tahavad nüüd veel võimule saada, võiksid enne järgmisi valimisi pakkuda välja plaani, kuidas selles piinlikus edetabelis natukenegi ettepoole tõusta.