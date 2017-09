Mänd kavandab Jõhvi serva eramute rajooni

29. september 2017

Allan Männile kuuluv osaühing Prestone kavandab Jõhviga piirnevasse Pargitaguse külla rohkem kui 30 krundiga eramute rajooni, mis oleks teoks saamise korral suurim, mis on taasiseseisvusajal Jõhvi ja selle lähiümbrusesse loodud.

Prestone poolt sel nädalal vallavalitsusele esitatud detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt on ligikaudu 11 hektari suurusele maa-alale, mis jääb Jõhvist Kuremäe suunas viivast teest paremale ja piirneb Kohtla-Järve Ahtme linnaosaga, kavas rajada 30-35 ühepereelamut.

Põhiliselt moodulmajad

Arendaja taotleb praegu sel maa-alal asuvate talle kuuluvate Sarapuu ja Pihlaka kinnistu kruntideks jagamist, maa sihtotstarbe muutmist, ehitusõiguse määramist, uue tee kavandamist ja üldplaneeringu muutmist. Praegune maatulundusmaa soovitakse muuta elamumaaks. “Elamukruntide loomine ning uue elurajooni rajamine Pargitaguse külla tooks endaga kaasa elukvaliteedi paranemise ja tooks valda juurde uusi elanikke,” on kirjas detailplaneeringu algatamise taotluses.

Allan Männi sõnul peaks aeg sellise elurajooni rajamiseks Jõhvis olema küps. “Päris palju räägitakse uue tänapäevase elamispinna puudusest, mistõttu ei taha siin tööl käivad inimesed püsivalt siia elama jääda,” lausus ta.

Prestone kavandab Pargitagusele 2000-2500ruutmeetristele kruntidele rajada peamiselt maaküttega ligikaudu 120 ruutmeetri suuruseid moodulmaju. “Et leiduks piisavalt ostjaid, ei tohiks hind koos maaga minna oluliselt üle 100 000 euro. See on enam-vähem piir, et siinkandis pangast eluasemelaenu saada,” arvestab Mänd.

Millal esimesed majad kerkima hakkavad, ei söanda Mänd pakkuda. “Praegu pole teada ju sedagi, kui palju detailplaneeringu menetlemine vallavalitsuses aega võtab ja kas sellega üldse nõus ollakse,” sõnas ta, lisades, et heal juhul võiks see protsess nõuda ühe aasta ja siis saaks alustada ka müüki ja ehitust.

Mõõdukas nõudlus on olemas

Kinnisvarabüroo Uus Maa maakleri Hannes Halliku sõnul on sellises hinnaklassis eramute vastu piirkonnas mõõdukas nõudlus olemas. “Kui hind läheb oluliselt üle 100 000 euro, siis läheb müügiperiood tunduvalt pikemaks, kuigi üksikuid maju müüakse piirkonnas aeg-ajalt ka kallima hinnaga,” rääkis ta, lisades, et üheks võimalikuks sihtrühmaks oleksid praegu kortermajades elavad korraliku sissetulekuga pered, kes tahavad oma elamistingimusi parandada.

Jõhvi valla arendusnõuniku Rein Luuse sõnul on sümpaatne, et sellise eramurajooni rajamise katse võetakse taas ette, kuna head vaba elamispinda piirkonnas eriti palju praegu pole. “Loodan, et see ka teoks saab,” ütles ta, meenutades, et kümme aastat tagasi valitsenud kinnisvarabuumi ajal oli Jõhvi kandis mitmeid eramurajoonide plaane, kuid reaalselt valmis vaid ligemale kümnest majast koosnev rajoon Kabelimetsas.

Näiteks Firma Fore & Grupp kavandas Jõhvi ja Tammiku mikrorajooni vahelisele alale 125 eramajast koosnevat rajooni, kuid ei jõudnud enne 2008. aastal saabunud majandussurutist selle kallale asuda.

Taasiseseisvusaja suurim eramute rajoon Ida-Virumaal on püstitatud Toilasse Oru pargi naabrusesse.