Eestimaa tänab üheksat Ida-Viru haridusinimest

29. september 2017

7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuvale ja ühtlasi ETV otse-eetris edastatavale üleriigilisele auhinnagalale “Eestimaa õpib ja tänab” on Ida-Virumaalt kutsutud üheksa haridusinimest.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurmi sõnul tegid parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Iga maakonna nurk esindatud

Tänavu esitati tunnustamiseks kandidaate 1206 korral, mis on möödunud aastast koguni veerandi võrra rohkem.

Ida-Virumaalt galale kutsutud haridustöötajad on aasta lasteaiaõpetaja kategoorias Jelena Karankevitš ja Kristina Tširuhhina Sillamäe lasteaiast Päikseke, aasta klassijuhataja omas Piret Pihu Kohtla-Järve Maleva põhikoolist, aasta klassiõpetaja omas Diana Astok Jõhvi vene põhikoolist, aasta põhikooli aineõpetaja omas Maarika Raja Toila gümnaasiumist, aasta gümnaasiumiõpetaja omas Anu Pungas Toila gümnaasiumist, aasta kutseõppeasutuse õpetaja omas Katrin Veber Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, aasta õppeasutuse juhi omas Vaivara lasteaia direktor Margit Maksimov ning aasta suunaja omas Žanna Kubinets Kohtla-Järve Tammiku põhikoolist.

Samuti on Ida-Virumaaga seotud haridusasutuse aasta teo kategoorias projekt “Hüpe lõimingusse”, sest selle taga on Kiviõli I keskkooli õpetajad, ja aasta hariduse sõbra kategoorias on välja toodud Ameerika Ühendriikide suursaatkond − tänu õppeprogrammi “ACCESS” läbiviimisele koostöös Sillamäe linnavalitsusega.

Anu Pungasele pole üleriigiline tunnustus pedagoogitöö eest esmakordne: 2008. aastal pälvis ta aasta õpetaja tiitli ning oli sel puhul haridusministri vastuvõtul.

30aastase pedagoogistaažiga Pungas õpetab Toila gümnaasiumis inglise keelt, aga tegeleb peale selle ka laste laulutamise ja tantsutamisega. Naine ütleb, et pole kunagi oma kutsevalikut kahetsenud.

“Kuna kaks asja − mu õpetajakutse ja mu esimene diplom, mille järgi olen kultuuritöötaja − on niivõrd hästi põimunud − eks ma olen nad ise põiminud −, olen tööga rahul. 2008. aastal küsiti minult Põhjarannikus, mida ma veel võiksin teha, ja ma väitsin kindlalt, et uusi ameteid ei tule, aga… just sama aasta lõpust hakkasingi tegelema laste tantsutamisega,” ütles Pungas.

Õpetaja on tänulik, et tema koolis on nii palju erksa vaimuga, andekaid ja kohusetundlikke õpilasi, kes tahavad lisaks õppimisele koolis ka muuga tegelda. “Praegu näiteks paneme just õpilastega koos kooli aastapäeva kava kokku ja mul on selle toreda meeskonna üle niivõrd hea meel.”

Pungas ütles, et juba viiendat aastat toimuva gala formaat on tore − seda enam, et ta on ise juba kahel aastal sellega seotud olnud. Mullu, kui gala toimus Jõhvis, esines ta seal oma õpilastega, ja tunamullu filmiti gala jaoks vaheklipid.

“Kontsert on tore ja kõik on tore, aga vana formaat oli veidi armsam, sest missivõistlusesarnane paremate esitamine tundub veidi küsitav. Saan aru, et kõik haridustegelased, kes kandidaatidena on esitatud, on parimad. Kui minu teha oleks, muudaks selle sõuosa ära,” ütles Pungas.

Tänavune gala on Tarmu Kurmi sõnul varasemast neljast kompaktsem ning seal astuvad muu hulgas üles sellised artistid nagu Silver Sepp, ansambel Curly Strings, Maria Listra, räppar Genka ja Pärnu muusikakooli neidude koor Argentum Vox, kes võitis tänavu esikoha Ungaris 16. Budapesti rahvusvahelisel koorikonkursil-festivalil modern-, gospel- ja popmuusika kategoorias.

Kurm ütles, et gala aitab õpetajate tunnustamise kaudu kaasa sellele, et õpetajaamet oleks Eesti ühiskonnas väärtustatud ja muutuks senisest atraktiivsemaks.

“Kahtlemata mõjutab õpetajaameti atraktiivsust teiste mõjutegurite kõrval ka õpetaja töö märkamine, tagasisidestamine ja tunnustamine. Parimate õpetajate töö esiletoomine väärtustab pidevat õppimist ja täiendamist. Aasta õpetajate karjääritee on eeskujuks − nad on kasvanud tippspetsialistiks, panustanud oma ainevaldkonna arengusse üleriigiliselt, koolitanud ja toetanud kolleegide arengut jne. Õpetajatöö nõuab kõrget intellektuaalset võimekust, positiivseid isikuomadusi, suurepärast suhtlemisoskust ja tööle pühendumist,” ütles Kurm.