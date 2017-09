Parteikaaslane heidab Narva linnapeale Tarmo Tammistele ette liigset reisihimu

29. september 2017

Narva linnavolikogu liige Aleksei Mägi arvestas kokku, et tema parteikaaslasest linnapea Tarmo Tammiste veedab vähemalt kolmandiku oma tööajast reisidel ja lähetustes viibides. Mägi tegi Tammistele ettepaneku sõita Narvast alatiseks ära oma kodulinna Tartusse.

Tsentristlikku fraktsiooni Ühtne Narva kuuluva Aleksei Mägi andmetel viibis linnapea Tarmo Tammiste 2015. aasta detsembrist 2017. aasta septembrini lähetustes või reisidel 95 korral, neist 54 korral 2016. ja 40 korral 2017. aastal. Mägi võttis arvesse nii linnapea reisid teistesse riikidesse kui ka mujale Eestisse, kõige sagedamini Tallinna.

Mägi jättis puhkuste perioodi välja ning sai kokku möödunud aastal keskmiselt 4,5 ja tänavu viis komandeeringut või reisi kuus. Nende ajal puudub Tammiste Narvast üks kuni kaheksa päeva, nii näiteks veetis ta selle aasta mais kaheksa päeva USAs.

Vaatamata sellele, et Mägi Tammiste tööga rahul pole, kandideerib ta endiselt temaga ühes, Keskerakonna valimisnimekirjas. Kriitika kõlas tema suust Narva linnavolikogu senise koosseisu viimasel istungil ning asjade käiku linnas valimiste eel see vaevalt kuidagi mõjutab.

Tagasi Tartusse

Aleksei Mägi arvestas välja, et tema parteikaaslasest linnapea veedab lähetustes 33-38 protsenti oma tööajast, ent näiteks möödunud ja tänavu aasta mais ulatus tema Narvast puudumiste protsent lausa 61ni.

“Muidugi ei ole meie linnapeal sellise pingelise graafikuga aega linna probleemide lahendamiseks,” lausus Mägi möödunud neljapäeval linnavolikogu ees, pöördudes kaudselt saalis istunud Tammiste poole. “Teda ei huvita üldse näiteks see, et rohkem kui kolmandikus bussipeatustest on puudu sõiduplaan, ametnikud aga vaidlevad juba aasta otsa bussifirmaga selle üle, kes neist peaks selle üles panema.”

Mägi on veendunud, et Tammiste Keskerakonna linnapeakandidaadiks ei sobi.

“Teen ettepaneku aidata härra Tammistel kohver kokku pakkida ning soovida talle tema viimaseks, ühe otsa lähetuseks oma kodulinna Tartusse head teed. Narva vajab uut linnapead!” lisas Mägi.

Tarmo Tammiste on tõepoolest sündinud Tartus 1962. aastal. 2000. aastast elab ta Narvas ning paar aastat enne seda, kui ta 2002. aastal linnapeaks valiti, oli ta munitsipaalse ASi Heakorrastus juhatuse esimees.

Tammiste oma parteikaaslase väljaastumist kommenteerida ei soovinud.

“See veel puudus, et ma seda kommenteerima hakkaksin,” sõnas ta.

Erakond annab hinnangu

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimehe Andrus Tamme arvates on Aleksei Mägi sõnavõtt linnavolikogu saalis nende erakonna liikmele sobimatu käitumine ning ringkonna juhatus arutab seda kindlasti.

“Avalduse juhatuse kokkukutsumise kohta kirjutas mulle Tarmo Tammiste ning kui juhatuse liige seda nõuab, siis me seda kindlasti ka teeme,” ütles Tamm.

Mägi andis teada, et tema isiklikult tahaks linnapeakandidaadina näha laiemale publikule vähe tuntud Igor Širaid, kes oli möödunud aastakümnel nagu ka Mägi Eestimaa Rahvaliidu liige. Širai juhib Narva linnavolikogu kantseleid ning on end näidanud hea spetsialistina kohaliku omavalitsuse korraldamise küsimustes. Širai ise keeldus säärast usaldusavaldust kommenteerimast, tuletades meelde, et ta ei ole ei rahvasaadik ega ka kandidaat.

Narvas astusid tsentristid parteikaaslasest linnapea vastu ka 2015. aastal, kui erakonnas tekkinud siselõhe tagajärjel avaldati umbusaldust linnapea Eduard Eastile. East pöördus toona erakonna juhatuse poole, tuletades meelde, et erakonna põhikirja kohaselt peavad parteikaaslased hoiduma Keskerakonna mainet kahjustavatest tegudest ja avaldustest ning austama poliitilise kultuuri üldtunnustatud põhimõtteid, ent tema õigluse otsingud mingit märgatavat tulemust ei andnud. 2017. aastal kandideerib keskerakondlasest East juba Jõhvis.