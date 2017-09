Mida tähendab “toetame ettevõtlust”?

29. september 2017

Vähe on neid valimisliite ja erakondi, kes ei räägiks praegu ettevõtluse arendamise ja toetamise vajadusest. Selles nähakse allikat, mille abil täita heldelt välja antavaid lubadusi suurendada mitmesuguseid toetusi, rajada ja remontida objekte ja teha kogu eluolu oma linnas või vallas paremaks. See on õige lähenemine, see vaid ärimehed oma ettevõtetega loovad töökohti ja tekitavad nii riigile kui ka omavalitsusele maksutulu.

Ainult et jutud ettevõtluse toetamisest kipuvadki enamasti vaid ümmarguseks ja klišeelikuks jääma. Ometigi võiks just enne valimisi olla parim aeg paisata välja konkreetseid häid ideid, mis mõjutaksid ettevõtjaid siinsetesse omavalitsustesse investeerima. Jalgratta leiutamise imet ei tasu seejuures oodata. Ega omavalitsustel neid hoobasid, mille abil meelitada ettevõtteid enda juurde, liialt palju olegi. Palju määravad kõikvõimalikud muud tegurid, mida üks linnapea ega vallavanem ei saagi mõjutada. Mõned ütlevad isegi, et ettevõtluse toetamine polegi kommunaalküsimustele keskenduva omavalitsuse rida. Aga kui omavalitsus peab seisma kohaliku elu arengu eest, siis on see tegelikult päris jäme rida.

Kõige parem, mida teha saab, on hoida oma tegevus sellisena, kus ei tekiks mingit korruptsioonihõngugi. Teiseks määrab palju asjaajamise kiirus ja pädevus, et pöördumistele reageeritakse nii kiiresti kui võimalik, aga mitte maksimaalse lubatud tähtaja täitumisel ettepanekuga parandada mõned pisivead. Omavalitsusjuhtide endi aktiivsus investoritega suhtlemisel on aga sageli kõik määravam asjaolu otsustamisel, kuhu mõni uus ettevõte rajatakse.