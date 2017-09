Veniv ja näiline kolimine

27. september 2017

Eri valitsused on juba pikemat aega haudunud plaane sellest, kuidas kohe-kohe hakatakse pealinnast riiklikke töökohti maakondadesse üle tooma, ent siiani ongi need jäänud vaid tühipaljaks jutuks, mille käigus omal ajal välja käidud konkreetsed plaanid ja arvud on kuivanud aina väiksemaks ja ebamäärasemaks.

Kas mäletate, kuidas poolteist aastat tagasi tuli justiitsminister Urmas Reinsalu lagedale plaaniga tuua Ida-Virusse tuhat avaliku sektori töökohta? Tema algatusest ei süttinud suurt keegi ega tulnud koalitsioonipartneritelt toetust. Mullu novembris vahetus valitsus, Reinsalul on seal endiselt justiitsministri portfell. Valitsuses on teised partnerid, aga enam ta oma plaani ei meenuta.

Tänavu juulis rääkis riigihalduse minister Jaak Aab Põhjarannikule 150 riigiasutuste töökoha ületoomisest Ida-Virumaale, kellest poolte puhul pidi juba siis olema konkreetselt teada, et neid ootab ees liikumine. Eelmisel nädalal kirjutas peaminister Jüri Ratas, et kohaliku elu elavdamiseks toob riik mitmeid ametikohti Ida-Virumaale. Ta nimetas töökohti sisekaitseakadeemias, politsei- ja piirivalveametis, maksu- ja tolliametis, maa-ametis ja keskkonnainspektsioonis, aga ei mingeid konkreetseid tähtaegu ega arve.

Küll aga on kindel, et alates uuest aastast kaob maavalitsuse likvideerimisega Ida-Virumaal paarkümmend töökohta. Kümned töökohad, kui mitte rohkem, kaovad samal ajal haldusreformi tulemusel ka valla- ja linnavalitsustes. Töökohtade saldo muutub praegusega võrreldes pigem negatiivseks, aga kolimisest saab ikka rääkida.