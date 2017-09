Põhjarannik 27. septembril

Narva linnavolikogu liige Aleksei Mägi arvestas kokku, et tema parteikaaslasest linnapea Tarmo Tammiste veedab vähemalt kolmandiku oma tööajast reisidel ja lähetustes viibides. Mägi tegi Tammistele ettepaneku sõita Narvast alatiseks ära oma kodulinna Tartusse.

***

Ei tohiks olla erilisi kahtlusi, et neil valimistel saab Valeri Korb suurema peavaluta nelja-aastase ajapikenduse Kohtla-Järve linna valitsemiseks, mida ta on teinud jutti juba alates 1996. aastast. Seda hoolimata sellest, et just käesoleva valitsemistsükli ajal tuli ilmsiks ja leidis jõustunud kohtuotsuses ka tõestust aastaid kestnud süsteemne korruptsioon Kohtla-Järvel, mis võimaldas Korbi hea kamraadi Nikolai Ossipenko firmal N&V teenida üle miljoni euro kriminaalset tulu Kohtla-Järve maksumaksjate arvelt.