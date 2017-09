Ida-Viru on turismiasjaliste huviväljas

25. september 2017

Sel nädalal tutvusid turismiinfokeskuste töötajad kogu riigist kolm päeva Ida-Virumaaga. Järgmisel nädalal toimub Sillamäel Eesti turismiedendajate tippsündmus − aastakonverents.

Turismiseadus näeb ette, et iga turismiinfokeskus peab olema võimeline andma infot terve Eesti kohta, põhjendas Saaremaa turismiinfokeskuse infokonsultant Kristina Mägi õppereisi vajalikkust.

Ägedad giidid

“Mulle meeldisid hullult Victoria bastioni kasematid, kus ma ei olnud enne käinud. Seal oleneb elamuse saamine muidugi inimesest. Kui sa sinna üksi lähed, siis ei jäta kaks käiku, kuhu on pandud mõned kujud, mingit elamust. Aga giidid on seal nii ägedad!” kiitis ta.

Mägi on turismiinfos töötanud 13 aastat ja käinud selle aja jooksul kolmel õppereisil Ida-Virumaal.

“Esimene kord juhtus see kümmekond aastat tagasi. Ma ei tea, kas see oli tollal kõige kaugema otsa kujutlus või Eestis valdav arusaam, et Ida-Virumaa on kahtlane kant. Aga töö asjus ma siia sattusin ja toonane Ida-Virumaal käik on mulle kõikidest õppereisidest suurima mulje jätnud. Ida-Virumaal on äge just see, et mitte millestki on tehtud midagi. Et kui tee tolmab, siis teeme safari, mitte ei vaeva mitu aastat pead, kuidas see ära asfalteerida.”

Kui Saaremaa turismiinfokeskuses küsitakse harva infot Lääne-Eestist väljaspool oleva kohta, siis Jõgevamaal tuleb naabrit Ida-Virumaad eriti hästi tunda.

“Aastas satub minu juurde Kuremaale vähemalt kaks-kolm gruppi, kes tegelikult tahavad Kuremäele tulla. Isegi reisibüroo on tulnud suure bussiga ja otsinud kloostrit, aga Kuremaal saab näha mõisa,” naeris infokonsultant Anneli Villem.

Eriti sageli uurivad Ida-Virumaa kohta Lõuna-Eestist ja Lätist tulijad, kes soovivad Jõgevamaalt edasi itta liikuda.

“Alati soovitan oma kogemusest Narvat ja kaevandusmuuseumi. Kui on adrenaliiniotsijad, siis Kiviõli seiklusparki. Jõgevamaal on näidata vanausulisi, aga eriti sakslased tahavad näha päris venelasi. Ja nad ei taha Tallinna, vaid n-ö provintsi venelasi. Sel juhul ütlen alati, et minge Sillamäele.”

Villemi sõnul on oluline, et infospetsialist on soovitatud kohti ise külastanud. “Kui paned oma kogemuse juurde, siis see läheb alati kaubaks.”

Kõva tamp taga

EASi turismiarenduskeskus korraldab õppereise kaks korda aastas. Seekord oli reisiseltskonnas 40 inimest. “Kutsutakse turismiinfokeskuste ja sihtkohtade töötajad. Valitakse piirkond, mis hõlmab kas ühe või kaks maakonda, ja kolm päeva on kõva tamp taga,” kirjeldas EASi turismiarenduskeskuse kvaliteedisüsteemi koordinaator Triin Veideman.

Seekord olid kolm päeva ainult Ida-Virumaa päralt. “See on tohutu koormus teha 40 inimest pidevalt õnnelikuks kolm päeva järjest,” tunnistas oma kolleege ringi sõidutanud Jõhvi turismiinfokeskuse infokonsultant Kristi Markov.

Samal ajal osutus see kasulikuks kogemuseks. “Reisi korraldamine on olnud töö mõttes hea abimees. Muidu on noppeid siit ja sealt, klientide vajaduste kohaselt, aga distantside läbimõtlemine ja loogilisse järjekorda panemine andis maakonnale põneva uue vaate. Teiseks sain olla kliendi kingades ja oskan edaspidi palju paremini marsruutide koostamisel soovitusi anda,” tõdes Markov.

Veideman arvas, et Ida-Virumaa pole turismiinimestele huvitav mitte ainult huviväärsuste pärast, vaid ka siin aastaid tegutsenud turismiklastri pärast. “Rõõm näha, et Ida-Virumaa ettevõtjad on koostöö olulisuse ära tabanud ja selle enda kasuks tööle pannud.”

Üheks oma töövõiduks peab Ida-Viru turismiklaster seda, et järgmisel neljapäeval, 28. septembril koguneb Eesti turismiedendajate koorekiht Sillamäe kultuurihoones.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso selgitas, et tegu on turismiasjaliste iga-aastase tippsündmusega, kus üheskoos ammutatakse värskeid ideid ettevõtete ja sihtkohtade edendamiseks ning turundamiseks.

Seekordne konverents kannab järjekorranumbrit 12 ja teemaks on “Turism − suurtes muutustes”. “Räägime sellest, missugused väljakutsed ootavad turismisektorit ees ning kuidas oma homseid kliente ja partnereid paremini mõista,” selgitas Mutso.

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen rõõmustas, et konverents ei piirdu ainult ettekannetega. Teine päev on tervenisti pühendatud Ida-Virumaa avastamisele ja selleks saab valida kolme võimaluse vahel: elamusekskursioon Toila pargis, Aidu karjäär ja Eesti kaevandusmuuseum ning Narva bastionid ja Kreenholm.

“See on kasulik sellepärast, et saame näidata oma ägedaid seiklusmaa teenuseid. Suur osa konverentsil osalejatest on reisikorraldajad, kes otsivad oma klientidele uusi põnevaid pakkumisi,” kommenteeris Jalonen.