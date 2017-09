Iseseisvusvõitluse kurb väljavaade

25. september 2017

Illuka vald otsustas sundliitmise hirmus kultuuri- ja sporditoetused ette välja maksta. Mõistetav on väikese, kuid rikka põlevkivivalla hirm selle ees, et pärast liitmist kohalik spordi- ja kultuurielu endist küllust enam ei näe, ja kuigi riigikohus pole Illuka liitmise kohta Alutaguse vallaga oma lõplikku otsust teinud, näitab volikogu otsus, et ega vallaski loodeta enam eriti, et riigikohus võiks Illuka üksi jätta.

Kohtuotsust pole tehtud ka teise meie maakonna protestivalla − Lüganuse kohta, mis valitsuse plaani kohaselt liidetakse Kiviõli ja Sondaga.

Üks asi on aga Illuka ja Lüganuse puhul ühesugune: mõlemas vallas minnakse valimistele vastu nii-öelda oma ehk siis endise valla põhise nimekirjaga. Tähelepanuväärne on ka sarnasus valimisliitude nimedes: Illuka valimisliit kannab nime Oma Vald, Lüganuse nimekiri aga Oma Valla Eest. See on selline meeleheitlik katse mobiliseerida oma valijaskonda senise valla territooriumi põhiselt. Paraku on aga elu näidanud, et valimistel saadab edu neid, kes enne liitmist suudavad välja panna võimalikult laiapõhjalise nimekirja, kus on iga liidetava valla esindajaid. Lihtne näide on eelmisest liitumisprotsessist, kui ühinesid Püssi linn, Maidla ja Lüganuse vald ning Maidlas otsustati samuti oma nimekiri teha. Tulemuseks oli nende kõrvalejäämine võimuliidust.

Nii võib juhtuda ka Lüganusel ja Illukal, kes iseseisvusvõitluse tuhinas, soovides säilitada kontrolli oma senise territooriumi üle, võivad kaotada lõpuks võimaluse üldse valla asjades kaasa rääkida. Sest kui mõni nende kandidaat pääsebki volikogusse, ei pruugi nad saada otsustamise juurde. Juba usalduse puudumise tõttu, kuna vabatahtlikust liitumisest varem loobuti. Ja nii võibki juhtuda, et tulemus saab nende jaoks olema algsele eesmärgile risti vastupidine.