Kultuuriminister esitles arendajatele Narva voorusi

22. september 2017

Kultuuriminister Indrek Saar tõi eile piirilinna bussitäie saatkondade esindajaid, ettevõtjaid, ametnikke ja kultuuriinimesi. Vahenduse tulemusena võib Narvas sündida Telliskivi loomelinnak.

Külalised Kreenholmi territooriumile jalutama viinud OÜ Narva Gate juht Jaanus Mikk ütles, et tegemist on võtmeinimestega, kellest võiks midagi Narva edasiarendamisel sõltuda. “Kuna Kreenholm on suur tükk Narvast, siis loomulikult kui me räägime Narvast, räägime alati ka Kreenholmist ja vastupidi.”

Narva külaskäigule eelnes augusti lõpus kultuuriministri, Eesti loomeettevõtjate ja investorite delegatsiooni visiit Rootsi, kus oli samuti fookuses Narva. Visiidil osales ka Mikk, kellel tekkis reisil kontakt Tallinnas ülipopulaarse Telliskivi loomelinnaku asutaja Jaanus Jussiga.

Lääne asemel itta?

“Telliskivi loomelinnak arendati samamoodi vanasse tööstuspiirkonda, aga Kreenholmis on ka kultuurikihti ja vana arhitektuuri. Näen siin koostöövõimalust ja kui tema ka näeb, siis võiks sellest midagi välja tulla,” arvas Mikk.

Jaanus Juss ütles, et tegi paar nädalat tagasi Narva eelvisiidi. Piirilinna polnud ta kümmekond aastat sattunud. “Narva ei jää tee peale, see on nagu lõpp-peatus,” põhjendas ta Põhjarannikule.

Kui paljud esimest korda Kreenholmi territooriumile sattunud külalised on rabatud selle mastaapsusest, siis paljunäinud kinnisvaraarendajat ei õnnestunud jalust rabada.

“Olen näinud igasuguseid objekte ja mind suured tühjad tehasehooned ei hämmasta. Aga Narva ise laiemalt oli positiivne üllatus − mõnusa õhkkonna ja auraga. Ma poleks siia tagasi tulnud, kui ei oleks tekkinud tunnet, et siin võiks midagi teha,” kinnitas Juss.

Olukorras, kus arendajal on loomelinnak Tallinnas ja Tartus (aparaaditehas), otsitakse järgmist kohta.

“Olen saanud huvitavaid kutseid välismaalt, aga nüüd tuli Narva ootamatult lauale. Seedin seda olukorda − loomelinnak võiks ju Narvas olla. Loomelinnaku suurim võlu on, et see loob noorele ettevõtlusele soodsa keskkonna. Me ei saa Tallinnast ette öelda, et tehke nii- või naamoodi. Narvalased peavad ikka ise ettevõtlikkuse üles leidma, aga selleks on vaja soodsat keskkonda ja toetavat kätt,” rääkis Juss.

Ta näeb Kreenholmis kõvasti potentsiaali. Selle realiseerumine tõmbaks asjatundja sõnul käima ka ülejäänud piirkonna.

“Kui Kreenholmi suudetakse tekitada piisav tõmbekeskus, nagu on olnud Telliskivi loomelinnak Tallinnas, areneb ümbrus väga kiiresti välja. Telliskivi loomelinnaku ümbrusse on tulnud uusi investeeringuid, kõik meeletult ehitavad. Kui me peame üürnikele ära ütlema, lähevad nad tavaliselt esimese naabri juurde.”

Jussi kogemus näitab, et loomelinnaku arendamisel on vaja kindlameelsust.

“Põhiviga, mis tehakse, on see, et arendaja võtab loomeinimesed sisse ja kui elu läheb käima ning hinnad hüppavad üles, on seal ühel hetkel kallid kaubamajad. Sel juhul pole enam õiget õhkkonda. Seda oleme Telliskivis jõuga vältinud. Me teemegi seda loomelinnaku pärast, see ei ole vaheetapp. Ei saa minna mõne üksiku projektiga kiire raha järele. Oleme kaubanduskettidele järjekindlalt ära öelnud, sest teame, et see tapab mingis raadiuses loomelinnaku ära,” rääkis Juss.

Huvitav koht

Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et kultuuriministeerium vastutab loomemajanduse edendamise eest ning Rootsi ja Narva visiidi eesmärk oli vahendada inimesi ja infot.

“Oleme näinud, et inimestel võiks olla huvi Narva vastu ja linn võiks olla huvitatud eri kontaktidest. Seetõttu tõime kohale seltskonna, kellega oleme neil teemadel rääkinud ja kellel selle peale silm särab. Siis saab ühiselt edasi mõelda, sest ideed sünnivad ainult inimeste vahel.”

Ministri sõnul on Narval potentsiaali olla mitte ainult Eesti, vaid ka laiemas mastaabis huvitav koht.

“Tahtsime Narvat tutvustada kui turismisihtkohta ja võimalikku kultuuripealinna. See võiks olla kultuuri koostööplatvorm Eesti ja Venemaa tegijate vahel. Narva on Euroopa Liidu ja Venemaa piiril suurim linn, siin on põnev ajalugu ning väga huvitavad võimalused arhitektuuripärandi ja kinnisvaraga,” kiitis Saar.