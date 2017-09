Põhjarannik 22. septembril

22. september 2017

NPM Silmet avas eile oma haruldaste metallide vabrikus 2,3 miljonit eurot maksma läinud ferronioobiumi liini, mis võimaldab taastada tootmismahu 2015. aasta juunis toimunud põlengu eelsele tasemele.

***

Viru maakohtu Jõhvi kohtumaja omaniku tellitud korduvekspertiis ei kinnitanud eelneva ekspertiisi tuvastatud reostust hoones ja selle all, väites, et kohtumajas töötamine ei ohusta inimeste tervist. Omaniku tellimusel analüüsi teinud ekspert väitis, et eelmise ekspertiisi tegijad ei osanud andmeid õigesti tõlgendada.

***

Jõhvi Lasteaedade Sipsiku maja sai suvel tänu USA saatkonna humanitaarprogrammile soojapidava fassaadi ja katuse ning uue ventilatsioonisüsteemi. Eile tänas vald selle eest USA suursaadikut ja teisi koostööpartnereid.