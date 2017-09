Põhjarannik 19. septembril

19. september 2017

Kohtla-Järve linnavalitsusel ei õnnestunud esimesel katsel leida linna tänavate ja haljasalade hooldajat järgnevaks viieks aastaks, kuna riigihankel ainsana osalenud osaühingu N&V pakkumine ületas eeldatud maksumust ligikaudu 1,4 miljoni euro võrra.

***

Aseri vallavanema Koit Orase tool lõi viimasel umbusaldushääletusel kõikuma: seni tema ametisolemist toetanud Keskerakond ei hääletanud tema umbusaldamise poolt, kuid ei olnud ka selle vastu ning Orase koha päästis vaid see, et umbusaldusavalduse läbiminemiseks on vaja volikogu enamuse nõusolekut.

***

Jõhvi rahvajooksu tuli korraldada 32 aastat järjest, enne kui selle võitjate auväärsesse nimekirja jõudis ka suure jooksumaa Keenia esindaja − Ibrahim Mukunga. Tallinna poolmaratonil viiendana üle finišijoone jõudes kokku vajunud ja arstide abi vajanud 34aastane keenialane oli kuus päeva hiljem Jõhvis kõigist vastastest kindlalt üle. 9 kilomeetri rajal jalgratta seljas jooksjatele teejuhiks olnud Jõhvi abivallavanem Vadim Ivlijev pidi väntamisega kõvasti pingutama, et Mukunga ees püsida.