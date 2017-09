Vaivara vald on Tallinna järel suurima korruptsiooniriskiga omavalitsus

18. september 2017

Üleeuroopalise uuringu andmeil on Eesti omavalitsuste korruptsioonirisk kõrgem kui Euroopas keskmiselt, suurim on see Tallinnas ja Vaivaras.

Uuringuinfo edastanud justiitministeerium täpsustas, et korruptsiooniriski indeks ei viita tegelikule korruptsioonile, vaid näitab, kui läbipaistvalt ja avalikult omavalitsus riigihankeid korraldab.

Uuring hõlmab aastatel 2009 – 2015 Euroopa Liidu riikides ja Norras tehtud riigihankeid, mille piirmäär ületas 130 000 eurot. Skaalal 0 – 1 oli Eesti indeks 0,33, ELi keskmine 0,28. Eestis olid kõrgeimad indeksid Tallinna linnal (0,4) ja Vaivara vallal (0,33).

Hangete läbipaistvus

Cambrige’i ülikooli teadlase Mihály Fazekasi juhtimisel koostatud korruptsiooniriski indeks koondab viit riigihangete läbipaistvuse näitajat: pakkujate arv, hankemenetluse liik, ajavahemik hanketeate ja pakkumuste esitamise tähtaja vahel, hindamiskriteeriumid, otsustamisperioodi pikkus.

Teistega võrreldes peetakse riskantsemaks näiteks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanget, samuti sellist, kus on üks pakkuja, kus hanketeate ja pakkumuste esitamise tähtaja vahe ning otsustamisperiood on kas liiga pikk (viide õiguslikule segadusele) või liiga lühike (varasema kokkuleppe võimalus) ja hindamiskriteeriumid ei ole mõõdetavad.

Kuna justiitsministeeriumi analüüsitalitus võttis Eesti andmeid analüüsides arvesse ka omavalitsuste asutuste hankeid, võivad keskmist mõjutada lisaks omavalitsusasutuste enda hangetele ka omavalitsuste ettevõtete ja hallatavate asutuste hanked.

Usaldusel põhinev kokkuhoid

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid tõdes, et kuna uuring ise pole kättesaadav, on tal seda keeruline kommenteerida.

“Kui vaadata, milliseid kriteeriume jälgiti, siis Vaivara etteotsa sattumise tõenäolisi põhjusi aiman küll − ja selle riski oleme endale teadlikult võtnud. Näiteks koolimaja ehitamisega oli väga kiire, kõik tähtajad põlesid ja hanke ülevaloleku aeg oli tõesti lubatud miinimum. Ehitushanke juhtimise andis vald üle KA Vaikole, mis võib ehk tunduda skeemina, aga mille eesmärk oli hoida kitsal ajal käibemaksu pealt kokku. Selge, et mida rohkem on kalleid hankeid, mida rohkem raha liigutatakse, seda suuremad on riskid. Meil on suuri hankeid päris mitu olnud: Olgina ja Sinimäe vee- ja kanalisatsiooniprojektid, puhastusseadmed, teede hanked…”

Luhalaid märkis, et kuigi ta ei ole hankespetsialist, on sellekohane seadusandlus tema hinnangul Eestis karmim ja keerulisem kui Euroopas keskmiselt.

“Seaduse vastu me eksinud ei ole. Kui seadus võimaldab lihtsamat teed, siis miks seda mitte kasutada, et aega ja raha kokku hoida. Kui mul on omavalitsusjuhina usaldus nende inimeste vastu, kes vallas hangetega tegelevad, siis on meil ka julgem neid otsuseid teha. Riski saabki võtta siis, kui inimesi väga hästi tunned.”

Riske hinnata ja maandada

Luhalaid tunnistas, et uuringutulemuste seesugune esitlemine häirib teda väga.

“Just sellepärast, et uuringut ennast ei ole kusagilt leida − ma ei tea valimit, ei tea täpsemalt, mida meile süüks pannakse − ja nende teadmisteta ei saa me ennast kuidagi kaitsta. Kahtlemata jätab selline uudis negatiivse emotsioonina jälje.”

Mida uue omavalitsuse juhid sellest õppida võiksid?

“See on keeruline küsimus. Kui raha ei ole ja asjaga on kiire, peab paratamatult ikka lihtsamat teed minema. Ja kui raha ei ole, siis kuidas luua sisekontrolli ametkond, kes hankeid jälgiks?”

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et OECD riikides kulutab avalik sektor ligi kolmandiku oma eelarvest riigihangetele, mis on samal ajal üks korruptsiooniohtlikumaid valdkondi.

“On selge, et omavalitsused ei ole kasutanud kõiki olemasolevaid võimalusi korruptsiooni vältimiseks. Seetõttu valmistatakse praegu ette juhendit, mis aitab neil korruptsiooniriske hinnata ja maandada ning luua praktiliste näidete toel oma sisekontrollisüsteemi. Peagi valitavad uued volikogud saavad nendele juhistele tuginedes korraldada hankeid läbipaistvamalt.”