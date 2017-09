Repinski peab tasuma elektrivõla

15. september 2017

Kolmapäeval nõustus Martin Repinski firmat OÜ Konju Kitsefarm esindanud vandeadvokaat Andrei Matvejev kompromissiga, mis näeb ette, et Repinski maksab vana elektrivõla, millele lisandub viivis. Eelmisel nädalal sai kitsefarm aga vedelevate loomakorjuste tõttu ettekirjutuse.

OÜ Konju Kitsefarm vastu esitas hagi inkassofirma, kes nõudis algul 1273 euro suuruse elektrivõla ja sama suure viivise ning lisaks veel hageja menetluskulude tasumist. Kokku ulatus Repinskile kohtus esitatud summa umbes 3700 euroni. Tegemist on 2013. aastal tekkinud elektrivõlaga firmale Alexela Energia.

Nõustus kompromissiga

Algul Repinski advokaat hagiga ei nõustunud ning soovis, et kohus jätaks selle täies ulatuses rahuldamata. Hageja esindaja pakkus aga kompromissi sõlmimist, mis muu hulgas vähendaks poolte menetluskulusid, ning oli nõus vähendama viivisesummat ja menetluskulusid, nii et Repinskil tuleks maksta 2340 eurot. Advokaat pidas Repinskiga telefonitsi nõu ja viimane andis nõusoleku kompromissi sõlmimiseks.

Kompromissi kohaselt peab Konju kitsefarm tasuma võla aasta jooksul iga kuu 195 euro suuruste maksetena. Täna avaldatavas määruses on kirjas ka, et kui võlgnik ei tasu tähtajaks kahe kuu makset, pööratakse nõue kohtutäituri vahendusel kohe täitmisele kogu ulatuses.

Keskerakonna nimekirjas Jõhvi vallavanemaks pürgiv Repinski ütles eile õhtul Põhjarannikule, et ta täpselt ei mäleta, kuidas ja mis asjaoludel see võlg tekkis. Samuti ei soovinud ta kommenteerida seda, miks ta algul võlga eitas, kuid hiljem sellega nõustus. “Ettevõtete omavahelised küsimused ja vaidlused on igapäevane asi ja ma ei hakkaks seda kommenteerima,” sõnas ta.

Sai ettekirjutuse

Eelmise nädala lõpus käis veterinaar- ja toiduameti (VTA) ametnik kontrollimas Repinskile kuuluvat kitsefarmi ning otsustas teha talle põllul vedelevate mädanevate kitsekorjuste tõttu ettekirjutuse, kirjutas Postimehe võrguväljaanne.

Järelevalveametnik tuvastas Toila vallas kitsejäänuste käitlemises rikkumisi, näiteks ei olnud tõkestatud loomade ja inimeste ligipääs korjustele.

“Samuti tuleb korraldada loomsete kõrvalsaaduste viimine töötlemisettevõttesse ilma asjatu viivituseta, see tähendab esimesel võimalusel, kuid ka seda nõuet oli rikutud,” ütles VTA pressiesindaja Martin Altraja.

Kitsefarmi kontrollinud ametnik otsustas teha Repinskile ettekirjutuse, kohustades teda kõrvaldama avastatud puudused.

Põhjarannik kirjutas laupäeval, et riigikogu keskerakondlasest liikme Martin Repinski kitsefarmi juures hoitakse mädanevaid korjuseid naabrite maja läheduses põllul, kus need levitavad kohutavat lehka kuni naabrite majani, ning kohalikud kardavad, et see võib rikkuda ka joogivee.

Repinski selgitas siis Põhjarannikule, et spetsiaalne auto viib korjused sealt minema üks-kaks korda kuus.

Tema sõnul sureb keskmiselt üks kuni kolm kitse nädalas. “Muidugi selgitame me loomade surma põhjused välja, kuid enamikul juhtudel surevad nad vanadusse.”

“Kahjuks juhtus mõni päev tagasi selline asi, et keegi lõhkus värava, tungis konteinerisse sisse ning viskas loomad välja. Õnneks juhtus traktorist konteineri juures olnud inimesi nägema, hakkas neid pildistama ja nad sõitsid seepeale ära. Tegime kolmapäeva hommikul selle kohta politseisse avalduse. Loodan, et nad teevad oma tööd hästi ja vandaalitsejad leitakse peagi üles,” lisas Repinski Põhjarannikule antud kommentaaris.