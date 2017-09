Põhjarannik 12. septembril

12. september 2017

Mõningaid Narva linnavolikogusse pürgijaid ei takista valimistel kandideerimast ka nende kriminaalne minevik. Enim kohtu all olevaid ja juba süüdi mõistetud kandidaate on Keskerakonna nimekirjas, mis on ühtlasi kõige pikem − täpselt sada nime. Üks valimisliitu Meie Narva kuulunud ja kunagi ühe kohtulooga seotud olnud kandidaat lahkus valimisnimekirjast vabatahtlikult.

***

Augusti lõpus hakkas VKG Soojus Kohtla-Järvel kütte eest võlgu olevates kortermajades taas mõjutusmeetmeid rakendama ning soojussõlmi kinni plommima. Praegu on selliseid maju juba 25.

***

Aprillis teavitas Kohtla-Järve linnavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Ahtme linnaosas Ritsika väikekoht 7 avastatud jäätmeladestusest. Kirja kohaselt on kinnistule ladestatud hulgaliselt jäätmeid, peamiselt ehitusjäätmeid. Ministeerium tunnistab, et maatükk, millele on juba aastaid tagasi ohtralt jäätmeid veetud, on riigi omanduses, ent selle koristamisega pole kiiret − seadus lubab terve aasta tegelda risustaja väljaselgitamisega.