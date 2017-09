Narva tsentristidel tugevaid konkurente peale Katri Raigi peaaegu pole

9. september 2017

Narvas on end valimistele registreerinud kolm erakonda − Keskerakond (nimekirjas 100 nime), Reformierakond (10) ja IRL (5) − ning kolm valimisliitu: Meie Narva (61), Edgar Savisaare valimisliit (26) ja Patrioot (8). Kokku on Narva valimiskomisjonile esitatud nimekirjades 210 nime, ent nende arv võib pärast ülekontrollimist reedeks veidi väheneda.

Narvas juba 15 aastat võimul olevad keskerakondlased esitasid traditsiooniliselt kõige pikema nimekirja, kuhu nagu ikka kuulub rohkesti munitsipaalasutuste juhte ja ametnikke.

Vaidlusi on erakonna liikmete seas tekitanud ettevõtjast Aleksandr Moissejevi kandidatuur. Moissejev osutus aastatel 2002-2009 edukalt valituks, ent pärast 2010. aastal langetatud kohtuotsust politseinikule altkäemaksu pakkumise eest ja kümmet kuud vangistust lahkus ta erakonnast ning olid sunnitud poliitikas pausi tegema. Sellest hoolimata jäi ta linnas kulissidetaguseks mõjutajaks ning juba mitu kuud juhib kohalikus lehes isiklikku meediakampaaniat.

Moissejevile on varem usaldust avaldanud ka Narva häältemagnet Mihhail Stalnuhhin ning ammune linnapea Tarmo Tammiste. Viimane ütles 2015. aastal Põhjarannikule antud intervjuus, et tunneb Moissejevit 1984. aastast, mil nad ehitusmalevas tutvusid. “On aeg see teema lõpetada, muidu see muutub juba mingiks paranoiaks,” vastas Tammiste toona küsimusele Moissejevi mõjukuse kohta.

Keskerakonna Narva piirkonna praegune esimees Yana Toom tunnistas hiljuti portaalile rus.err.ee antud kommentaaris, et on Moissejevi nime valimisnimekirja lülitamise vastu. “Minu arvates tekitab see erakonna mainele kahju, kuid minu oponentidel olid omad argumendid: Moissejev on oma karistuse juba ära kandnud ning kaks korda ühe ja sama kuriteo eest ei karistata.”

Samasugust kahju võib Narva tsentristidele tekitada ka praeguse linnavolikogu liikme Fjodor Ovsjannikovi nimi. Ovsjannikov on süüdi mõistetud korruptsioonikuritegude eest, ent edasikaebamise protsess ei ole veel lõppenud ning süüdimõistev otsus pole jõustunud.

Vähekaalukad konkurendid

Edgar Savisaare valimisliit ei ole leidnud kuigivõrd kaalukaid häältemagneteid. Nimekirja eesotsas on Jelena Valme, kes on varasematel aastatel kandideerinud Narva-Jõesuus ning Savisaarega 1996. aastast lähedalt tuttav. Savisaare nimekirjaga Narvas ühines ka poliitiliste uustulnukate klubi Puhtad Käed eesotsas Stanislav Pupkevitšiga.

Savisaare-nimelise valimisnimekirjaga oli sunnitud ühinema ka Narva linnavolikogu liige, keskerakondlane Natalja Umarova, keda erakonnakaaslased teadlikult oma nimekirja vastu ei võtnud − teisitimõtlemise pärast.

IRL esitas viiest tundmatust ja poliitilises mõttes vähekaalukast nimest koosneva nimekirja. Nende silmapaistev erakonnakaaslane ja kogenud kandidaat Ants Pauls otsustas tänavu poliitikasse enam mitte minna.

Reformierakonna Narva nimekirjas on kümme nime, nende eesotsas on jurist Igor Sumarok, kes tegelikult elab Tallinnas. Reformierakonna nimekiri on tsentristidega otseses opositsioonis, süüdistades neid narvalaste vaesusesse viimises ülejäänud Eesti taustal. Reformierakonna nimekirjas on üks kaalukas ja Narvas tõepoolest tuntud nimi − kogenud linnasekretär Ants Liimets, kes paneb homme valimiskampaania ajaks linna valimiskomisjoni esimehe volitused maha.

Väga tagasihoidliku nimekirjaga läheb Narvas valimistele ka nelja mittetulundusorganisatsiooni ühendav valimisliit Patrioot. Patriooti kuuluvad organisatsioonid tegelevad Nõukogude sõjamälestiste hooldamisega, korraldavad 9. mail võidupüha tähistamist ning ühendavad kohalikke Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii likvideerijaid, koduloolasi ja poksijaid.

Tugev poliitiline vastane

Kõige esimesena avas oma nimekirja ning väljendas oma kavatsust linnas võim välja vahetada valimisliit Meie Narva. Selle liider, sisekaitseakadeemia rektor ja Narva linnavolikogu liige Katri Raik pöördus selle nädala teisipäeval Narva vana raekoja trepilt narvalaste poole agitatsiooniga, unistades saada piirilinna esimeseks naislinnapeaks.

Nende nimekirja kuulub väga erisuguste ametite esindajaid: eksprokurörist politseiniku ja pensionärini. Teiste hulgas näeb seal ka pedagoogi ja lauljat ning kuulsa jalgpalluri Valeri Karpini abikaasat Darja Karpinat.

Mõned valimisliidu Meie Narva liikmed said 2013. aasta valimistel − toona eesotsas sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovskiga − Narva linnavolikogus 11 kohta 31st, ent nende edu sellega ka piirnes ning ülejooksikute tõttu kaotasid nad palju mandaate.