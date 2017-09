Põhjarannik 9. septembril

9. september 2017

Martin Repinskile kuuluva Konju mõisa talu loomad hävitasid möödunud nädalal naabrite roosipeenra. Aednikest naabrid on kurjad, sest intsidendid nende aeda eksivate loomadega leiavad aset regulaarselt, kuid poliitikust farmer pole selle eest neilt isegi vabandust palunud. Repinski ise sõnab vabandades, et kitsede vabakarjatamine toetab nende farmi ökostaatust ning pealegi olevat kitsed oma loomult väga uudishimulikud loomad.

Kohtla-Nõmmel asuvas Eesti kaevandusmuuseumis on kujunenud pentsik olukord, kus sihtastuse nõukogu legitiimseks esimeheks peavad end korraga kaks inimest: vallavalitsuse liige Siim Kadak ja Tallinna tehnikaülikooli geoloogiainstituudi vanemteadur Veiko Karu.

Sinimäe kolm aastat tagasi valminud koolimaja sai eile väärika lisa − esindusliku spordihoone, mis võimaldab harrastada mitmeid spordialasid ning on mõeldud kasutamiseks tervele kogukonnale. “Vallaelanikud on spordihoone valmimist pikisilmi oodanud,” ütles Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts, et seni sisetingimustes sporditegemise võimalusi kohapeal polnudki.