Narvas Joala tänavas etendub tragöödia Jaak Joalast

7. september 2017

Tartu Uus Teater lavastab järgmisel suvel Kreenholmi territooriumil “Kremli ööbikud”, mille peakangelane Jaak Joala kõnetab ühtviisi nii eesti kui ka vene publikut. Piletid tulevad müüki juba oktoobris.

Suvelavastusega “Kremli ööbikud” kutsutakse publik augustis Narva Varesesaarele Joala tänavasse vana Kreenholmi manufaktuuri territooriumile Eesti ja Venemaa vahel.

Unustuse jõgi

“Kui (teatri loominguline juht) Ivar Põllu hakkas Jaak Joala etendust oma mõtetes kokku kirjutama, tuli idee, et see võiks olla kusagil Eesti-Vene piiri peal. Sest Jaak Joala jäi ka oma elus kahe maailma − Eesti ja Venemaa vahele,” selgitas Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin.

Oluliseks dekoratsiooniks on ka jõgi Kreenholmi territooriumil, mida Venemaa aeg-ajalt lüüsidega avab ja mis on ülejäänud ajal kuivanud jõesängina nagu unustuse jõgi. Sama nime kandis ka üks tuntumaid Joala laule.

“Kui Venemaa Jaak Joalal “lüüsid kinni pani”, siis ta kuivas staarina kokku. Nii et teatrikujundlikult sobib etendus väga hästi just Kreenholmi, kust unustuse jõgi läbi voolab,” põhjendas Oreškin asukohavalikut.

Lavastus Eesti ja nõukogude superstaarist toetub suuresti Jaak Joala kuulsaks lauldud lugudele. Sisult on tegu kahevaatuselise tragöödiaga muusikatööstusest Nõukogude Liidus ning selle staaridest ja ohvritest. Muusikavaliku keskmes on Joala Radari perioodi laulud ning neid tõlgendab Robert Linna ansambel Lexsoul Dancemashine.

Peategelast kehastab Märt Avandi, lavastajaks on kutsutud Robert Annus Eesti Draamateatrist.

Oreškini sõnul on teatril suur usk, et lavastus läheb täissaalidele. “Ise kõik usume, et sellest saab edukas projekt ning rahvas leiab tee Kreenholmi. Kindlasti on seal oma riskid nagu ikka välietenduste puhul. Näiteks kalkuleerime, kas panna publiku kohale katus, et riske vähendada.”

Selleks, et tõmmata ligi mitmekeelset publikut, kaalutakse etendusele venekeelsete subtiitrite lisamist.

“Juba kas või Narva elanike pärast. Kui me Narva tuleme, siis tahame, et ka nemad saaksid sellest osa ega tunneks end keele pärast halvasti,” märkis Oreškin.

Teatrijuhi sõnul on sihikul ka Venemaa publik. Näiteks otsitakse kontakti Venemaa Joala fänniklubiga, et selle kaudu suvelavastusele turundust teha. Samuti loodetakse Narvas näha Läti publikut.

Jaak Joala suvelavastuse avalikustab Tartu Uus Teater täna õhtul. Samal ajal läheb käima teatri ühisrahastuskampaania, mille eesmärk on koguda aasta jooksul 335 000 eurot Tartusse teatrikeskuse loomiseks. “Kremli ööbikute” piletihinnast läheb 10 eurot otse teatrikeskuse maja ostuks. Piletid tulevad müügile 1. oktoobrist ning jõuludeni kehtib soodushind 25 eurot. Täna avatakse ka kampaanialeht teatrikeskus.ee, mille kaudu saab keskuse rajamist toetada.

“Kremli ööbikute” proovid algavad tuleval varakevadel. “Näitlejate graafik on tihe ja nad tulevad sinna üle Eesti,” selgitas Oreškin, lubades, et peagi tutvustatakse lisaks Märt Avandile teisigi osatäitjad.

Võimas tunne

Proovid Narvas kohapeal on plaanis juulikuus ja etendused augustis. “Kui käisime näitetrupiga Kreenholmis, jäi kõigil väga võimas tunne. Ükskõik kui palju on inimesed Kreenholmi piltidel näinud, on kohapealne emotsioon ikkagi väga tugev. Kogu trupp on lavastusest väga elevil,” kinnitas Oreškin.

Sama elevil on suveteatri tulekust OÜ Narva Gate juht Jaanus Mikk, kes tutvustas kahe nädala eest paarikümnele teatriinimesele Kreenholmi valdusi.

“Olen rääkinud aastaid, et Kreenholmis võiks mingi etenduse või kontserdi teha. Aga selleks on vaja professionaalset meeskonda. Kolm-neli aastat tagasi arutasime (Jõhvi kontserdimaja direktori) Piia Tammega, mis kontserdi võiks teha. Narvas on ju alati vaja kõnetada kahte gruppi, eestlast ja venelast. Mõtlesime, et kõige paremini teeks seda Joala muusika. Võiks olla isegi Joala festival, sest see tooks ka Venemaalt inimesi,” meenutas Mikk unistust, mis konkreetseks plaaniks ei vormunud.

“Läksid mõned aastad mööda ja uksele koputas Tartu Uus Teater. Mõttega, et teeks etenduse Joalast. Väga palju asju juhtub maailmas nii, et mitmes peas kerib üks ja sama mõte,” lisas Mikk.

Eelmisel aastal käis maad kuulamas ka Rakvere teater, aga esialgu käsi ei löödud.

“Ju neil polnud kandvat ideed, mida Narva tuua. Võib-olla tulevad tulevikus. Viimane suvelavastus Narvas oli “Orkestriproov” Aleksandri kirikus ja sinna tuli kohale rahvast üle Eesti. Minu idee Kreenholmiga on, et see ühendaks kõiki. Ootan, et Narva oleks avatum Eestimaa suhtes ja vastupidi, et Eestimaa oleks rohkem avatud Narva suhtes,” rääkis Mikk, rõõmustades, et Joala etendus täidab seda eesmärki.

Mikk täpsustas, et mängukohaks on Varesesaar, vana kudumisvabriku hoov. Nagu tellitult asub see Joala tänaval.

Ehkki Kreenholmi territoorium on suletud, korraldatakse publiku liikumine etenduse ajaks Varesesaarele. “Narva muuseumi korraldatud ekskursioonid käivad sama rada mööda,” kommenteeris Mikk.