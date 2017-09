September on Ida-Virus jooksuvõistluste kuu

7. september 2017

Alanud septembrikuu pakub Ida-Virumaa jooksuhuvilistele tõsist peamurdmist, millistele võistlustele minna starti ja millest loobuda, sest kolme nädala jooksul toimub üle kümne suurema jooksuürituse.

Eriti tihedaks kujuneb septembri keskpaik, mil on võimalik maakonna eri paigus teistega koos joosta võidu viiel päeval jutti kolmapäevast pühapäevani.

Viis rahvajooksu viiel päeval järjest

13. septembril avab selle viiepäevase Ida-Viru jooksutuuri Pannjärve murdmaajooksu viies etapp. Järgneb Narva firmajooks, kus võistlevad 5 x 1000 meetri pikkuses teatejooksus ettevõtete ja asutuste võistkonnad. Reedel tuleb Toila rahvajooks, mis on toonud jooksu- ja kõnnirajale tavapäraselt ligemale 300 osalejat.

Laupäeval, 16. septembril antakse aga Jõhvi rahvajooksu stardid. See, juba 33. korda järjest toimuv võistlus on üks pikema traditsiooniga rahvaspordiüritus Ida-Virumaal. Kui veel viis-kuus aastat tagasi kulges rada suures osas Jõhvist välja jäävatel maanteedel, siis viimastel aastatel on rajameistrid osanud nii 5 kui ka 9 km raja mahutada Jõhvi linnatänavatele. Nii on ka seekord. Stardi- ja finišipaik on Jõhvi põhikooli staadionil.

Jooksunädala finaaliks on pühapäeval, 17. septembril toimuv Iisaku rahvajooks. Mõned aastad tagasi kutsus selle ellu Iisakust pärit Eesti pikamaajooksu legend Enn Sellik ja võistlusradagi kulgeb osaliselt samadel teedel, kus ta ise pool sajandit tagasi harjutas. Nüüd on peakorraldaja Taavi Toomeli eestvedamisel see üritus muutunud juba traditsiooniks.

Kiiksuga võistlused

Ent tavapäraste rahvajooksude kõrval pakub september ka omamoodi kiiksuga jooksuvõistlusi.

Hardi Raiend korraldab juba viiendat aastat Pankranniku ekstreemjooksu, kus osalejatel tuleb kulgeda pankranniku all mööda maa ja mere piiri. “Kui laialt seal jooksmiseks kuiva maad on, ei oska ma enne võistlust kunagi täpselt öelda. Kõik oleneb veetasemest, mis võib väga kiiresti muutuda. On kohti, kus saab päris kiiresti joosta, aga samas tuleb ka üle puude ronida ja läbi vee liikuda. Veepiirist pisut eemal on rannikualune üldjuhul savine ja sealtkaudu joosta ei saa,” kirjeldas ta osalejaid ees ootavaid olusid.

Kui varasematel aastatel on joostud 22 km Saka mõisast Toila sadamakõrtsini, siis tänavu on lisaks kavas veelgi ekstreemsem distants − 33 km Liimalast Toilani, kus tuleb muu hulgas otsustada, kas minna üle Purtse jõe läbi vee või ringiga mööda silda.

Ent need võistlusmaad pole veel sugugi kõige pikemad, kus septembris Ida-Virumaal joostes üksteiselt mõõtu võetakse.

30. septembril peetakse Sillamäel esimest korda kuue tunni jooks ning selle ajaga jätavad parimad selja taha üle 60-70 kilomeetri. Kes soovivad, võivad piirduda vaid klassikalise jooksumaratoniga ehk peatuda pärast seda, kui 42,195 meetrit on joostud.

Suvel tänavuse Ida-Viru staadionimaratoni korraldamise oma õlule võtnud Aet Kiisla kavatseb järgmisel aastal korraldada Sillamäel rahvusvahelise 24 tunni jooksu ja seekordne 6 tunni jooks on selle peaproov. Joostakse mere lähedal paikneval asfaltkattega pisut rohkem kui 2 km pikkusel terviseraja ringil. Kiisla kavatseb ka ise 6 tunni jooksul osaleda. “Eks ma sellepärast neid võistlusi korraldangi, et saaks ka ise osa võtta. Kuna ma ei ole eriti kiire, siis peangi sellistel hästi pikkadel distantsidel osalema,” rääkis ta.

Ida-Virumaal septembris toimuvad suuremad jooksuvõistlused

Aseri savijooks

8. septembril kell 17.45 Aseri staadionil.

Põhijooks 6 km, lastejooksud 100-800 meetrit.

Pannjärve murdmaajooksusarja 5. etapp

13. septembril kell 18 Alutaguse puhke- ja spordikeskuses Pannjärvel.

Kavas ühisstardist jooksud 1-6 km ja tillujooks.

Narva firmajooks

14. septembril kell 18 Äkkekülas Pähklimäe terviseradadel.

Viieliikmelised firmavõistkonnad võtavad mõõtu 5kilomeetrisel rajal.

Toila rahvajooks

15. septembril kell 16.30 Toila gümnaasiumi staadionil.

Distantsid 1,5-6 km ja tillujooks 250 m.

Jõhvi rahvajooks

16. septembril kell 11 Jõhvi põhikooli staadionil.

Juba 33. korda toimuva, Ida-Viru pikima traditsiooniga rahvaspordiürituse tänavused rajad kulgevad nagu viimastel aastatel tavaks maakonnakeskuse Jõhvi tänavatel. Põhidistants on 9 km, lühem 5 km, peale selle laste- ja tillujooksud.

Iisaku rahvajooks

17. septembril kell 12.15 Iisaku terviserajal Loogamäel.

Põhidistants 6,1 km.

Püssi seeriajooksu 5. etapp

22. septembril kell 17 Püssi klubi juures.

Kavas Püssi ringil 3 km ja 6 km distantsid ning laste- ja tillujooksud.

Pankranniku ekstreemjooks

23. septembril startidega Liimalast ja Saka mõisast.

Narva Kreenholmi jooks

23. septembril kell 11 Narva kutseõppekeskuse juures.

Sillamäe sügisjooks

24. septembril kell 11.30 Sillamäe mererannas vetelpäästepunkti juures.

Distants 6 km.

Sillamäe 6 tunni jooks ja maraton

30. septembril kell 12 Sillamäe terviserajal.

2 km pikkusel mereäärsel ringil võistlevad sitked pikamaajooksjad selle peale, kes suudab kuue tunni jooksul jätta selja taha kõige rohkem kilomeetreid. Kes soovivad, võivad piirduda ka maratonidistantsi läbimisega. Kella 10.50st toimuvad tillujooksud ja kell 11 kahe kilomeetri pikkune rahvajooks. Noortejooksud (2 km) on kell 18.30.