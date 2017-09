Keskerakond heidab Pürgi, Paabi ja Easti parteist välja

7. september 2017

Keskerakonna volikogu pühapäevane otsus heita oma ridadest välja kõik konkureerivates valimisliitudes kandideerijad peale Edgar Savisaare tähendab, et peaministri erakond ütleb lahti ka staažikatest Jõhvi keskerakondlastest Kaarel Pürgist, Endel Paabist ja Eduard Eastist.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Eevi Paasmäe ütles, et kui volikogu võttis vastu üsna üksmeelse otsuse, et oma erakonna vastu kandideerivad inimesed ei peaks sinna edaspidi kuuluma, siis tuleb see ka ellu viia. “See oli raske otsus. Aga ma ise ka hääletasin selle poolt,” sõnas Paasmäe, kelle sõnul koguneb Ida-Viru piirkonna juhatus väljaheitmise küsimust arutama septembri jooksul.

Paap tahtis juba varem minna

Jõhvis kandideerivad Kaarel Pürg ja Endel Paap Niina Neglasoni loodud valimisliidus Jõhvi Eest!. Eelmine vallavanem Eduard East asutas aga koos endise volikogu esimehe Teet Enokiga valimisliidu Jõhvi. Keskerakonna Jõhvi valimisnimekirja veavad riigikogu liige Martin Repinski, endine Aseri vallavanem Arthur Seppern ja tuntud selgeltnägija Ilona Kaldre.

Eevi Paasmäe ütles, et püüdis nii Pürgi, Paapi kui ka Easti veenda loobuma Keskerakonna vastu kandideerimisest, ent need jutud ei kandnud vilja. “Eks inimesed ise otsustavad ja ise peavad ka vastutama,” sõnas ta.

Endel Paap ütles, et ei pidanud võimalikuks kandideerida Jõhvis ühes nimekirjas Repinski-taolise karjeristiga. “Pealegi ei ole mulle juba pikemat aega meeltmööda Keskerakonna praeguste juhtide aetav poliitika. Paljud varasemad lubadused on justkui unustatud. Ma ei saa ka näiteks aru, mis isikukultus see Edgar Savisaare puhul käib. Partei toetab teda väga heldelt. Tema töötab partei vastu, aga nüüd visatakse kõik teised valimisliitudes kandideerijad välja, ent tema jäetakse alles,” oli Paap hämmingus.

Paap tõdes, et oli juba varem erakonnast lahkumise avalduse esitanud, ent võttis selle erakonnajuhtide Jüri Ratase ja Kadri Simsoni palvel tagasi.

Kuldmärk pihku, sulg sappa

Kaarel Pürg on nagu ka Edgar Savisaar Keskerakonna asutajaliige. Ent see ei säästa teda nüüd väljaheitmisest. “Ega mina ole ju Savisaar. See Brežnevi sündroom ei taha erakonnast kuidagi kaduda,” viitas ka tema volikogu otsusele jätta Savisaar erakonna liikmeks. “Ometigi just tema tõttu pidi Keskerakond väga pikka aega riigis opositsioonis olema.”

Pürgi sõnul ajendas teda valimisliidus kandideerima Keskerakonna juhtide ja peakontori hoolimatus kohalike küsimuste suhtes. “Nad nõuavad ainult head valimistulemust, aga kohaliku elu tegelikud probleemid ja eripärad ei huvita neid sugugi. Nad oleks võinud enne, kui oma inimesi välja heitma asuda, natukenegi süüvida sellesse, miks mitmed Jõhvi keskerakondlased ei taha oma erakonna nimekirjas kandideerida,” märkis ta, lisades, et jäi veerandsajandi jooksul Keskerakonnale truuks ka nendel rasketel aegadel, mil paljud sealt tulevikuväljavaateid nägemata mujale üle hüppasid.

Kaarel Pürg kinnitas, et ise ei kavatse ta Keskerakonnast lahkuda. “Kuldmärgi [antakse 25aastase staažiga liikmetele] andsid nad hiljuti kätte, nüüd hakkavad välja viskama,” oli Pürg irooniline ning küsis, kus oli partei juhtkonna põhimõttekindlus neli aastat tagasi, kui keskerakondlasest Kohtla-Järve praegune linnapea Ljudmila Jantšenko Jõhvis Ossipenko valimisliidus Keskerakonna vastu kandideeris ja volikogu liikmena järjekindlalt oma erakonnakaaslaste vastu töötas.

Volikogu väljaheitmise otsuses on pettunud ka Eduard East. “Ma arvan, et see on minu suhtes ebaõiglane, kuna olen aastate jooksul erakonna jaoks ikka päris palju positiivset teinud,” sõnas ta, lisades, et ei kavatse väljaheitmise ähvarduse tõttu loobuda valimisliidus kandideerimisest.

2015. aasta lõpus tagandasid Eduard Easti Narva linnapea ametist sealsed Keskerakonna liikmed. “Põhikirja kohaselt tulnuks need inimesed Keskerakonnast välja heita. Juhtisin sellele tähelepanu. Aga siis ei tehtud sellest rikkumisest välja. Pean õigeks, et inimesi koheldakse õigusakte arvestades võrdselt,” sõnas ta.