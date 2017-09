Põhjarannik 7. septembril

7. september 2017

Õiguskantsler Ülle Madise teatas majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palole, et olukord, kus Kohtla-Järve hüljatud korteritest tulenev risk majade külma jäämiseks eksisteerib endiselt, on häbiväärne Ta nentis, et kütteta majade elanike küsimusega on tegeldud juba aastaid, kuid sellele vaatamata peab ministeerium endiselt vajalikuks lisauuringute ja -analüüside tegemist. Möödunud kütteperioodi lõpuks oli Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnas soojatarbijate koguvõlg VKG Soojusele veidi üle 109 000 euro, 6. septembriks oli see kahanenud 32 000 euroni. Soojaettevõte alustas võlgu olevate kortermajade soojussõlmede plommimist augusti lõpus ning praeguseks on need plommitud 25 elumajas.

Jõhvi tuntud kinnisvaraettevõtja Allan Mänd, kes langes praeguse volikogu koosseisust välja kriminaalkorras süüdimõistmise tõttu, kandideerib eelseisvatel valimistel üllatuslikult Keskerakonna nimekirjas. Mänd ütles, et kaalus kandideerimist mitme nimekirja vahel, kuid otsustas lõpuks Keskerakonna kasuks selle esinumbri − riigikogu liikme Martin Repinski pärast. “Ta meenutab mulle kümne aasta tagust Tauno Võhmarit, kes oli tollal täis energiat Jõhvi arendamisel. Temasugust meest on praegu vaja, et Jõhvis seisma jäänud elu taas käima tõmmata,” sõnas Mänd, võrreldes Keskerakonna praegust esinumbrit Jõhvi endise vallavanemaga, kellega koos ta ise kandideeris Jõhvi volikogusse mitmel korral ühes nimekirjas.